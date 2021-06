El oficialismo arrasa en las elecciones de gubernaturas de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- El mapa político mexicano se transforma con la abrumadora victoria del oficialismo en las elecciones a gubernatura de este domingo, cuando los partidos aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevaron al menos 11 de 15 estados en juego, de norte a sur.

El conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que el partido del presidente, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), triunfó en Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

Asimismo, sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) ganaron la gubernatura de San Luis Potosí.

En tanto, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) triunfó en Nuevo León, una de las contiendas más competidas de estos comicios por ser el estado más rico del norte de México.

El derechista Partido Acción Nacional (PAN), principal partido de oposición, retuvo en solitario su bastión de Querétaro en el centro del país, y el norteño Chihuahua en alianza con el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El INE todavía no apunta a un claro ganador en Campeche, estado clave del sureste del país por su economía petrolera y por el Tren Maya que promueve el presidente.

Pese a las ganancias en el Congreso federal, la alianza opositora "Va por México", que incluye al PAN, al PRD y al exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha ganado en conjunto ninguna gubernatura.

NUEVO MAPA POLÍTICO

Con estos cambios, el partido de López Obrador, que debutó apenas en las elecciones de 2015, pasa de controlar siete gubernaturas estatales a 14, cifra que se eleva a 15 al considerar San Luis Potosí.

Con ello, López Obrador tendrá aliados en casi la mitad de los 32 estados, incluyendo Ciudad de México.

El movimiento del presidente expandió su control al llevarse el industrializado noroeste del país, con un triunfo sorpresivo en Baja California Sur, y amplios márgenes en Baja California, Sinaloa y Sonora, donde arrasó su exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El PRD perdió Michoacán, el único estado que gobernaba en solitario.

El PRI, antiguo partido hegemónico de México, no ha ganado ningún estado y perdió siete estados en esta elección, además de ir en desventaja en Campeche, por lo que ahora solo controlaría cuatro.

Pese a sus dos triunfos, el PAN perdió dos estados, Nayarit y Baja California Sur, por lo que ahora gobernará un total de ocho.

Mientras que el liberal MC, que se promueve como una "tercera vía", obtuvo un triunfo contundente en Nuevo León, que se sumará a su poder en Jalisco, por lo que el partido gobernará los dos estados más importantes fuera de Ciudad de México.

MUJERES AL PODER

La elección también representó un triunfo histórico para las mujeres en los gobiernos estatales, con cinco de ellas con triunfos asegurados y una más, la morenista Layda Sansores, que aventaja en Campeche.

México solo ha tenido siete gobernadoras electas en toda su historia y, por ahora, solo hay dos mandatarias estatales: Claudia Sheinbaum en Ciudad de México y la saliente Claudia Pavlovich de Sonora.

Baja California, Chihuahua y Guerrero eligieron este domingo a su primera gobernadora, aunque en este último estado del sur del país, causó polémica el triunfo de Evelyn Salgado, quien reemplazó a su padre Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual, cuando perdió su candidatura en mayo.