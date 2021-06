El gremio médico venezolano exige un plan de vacunación anticovid efectivo

Un adulto mayor recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19, durante una jornada de inmunización en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 7 jun (EFE).- La Federación Médica Venezolana (FMV) exigió este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro una "verdadera" política de salud y un plan de vacunación contra la covid-19 que sea "efectivo" para todos los venezolanos.

Douglas León Natera, presidente de la FMV, calificó de "inhumano" ver a cientos de personas, muchos de la tercera edad, en largas filas esperando ser atendidas y advirtió que eso les puede causar daño en sus condiciones físicas.

"Al Gobierno no le importa el sufrimiento de los venezolanos, porque le interesa aprovechar las necesidades del pueblo para hacer política partidista sucia y mala", expresó en nota de prensa.

Por esta razón, el médico tildó el proceso de vacunación, que comenzó el 29 de mayo en Caracas, de "desastre y una calamidad", por ser, según su criterio, una "caja negra manipulada desde Miraflores (sede del Gobierno)".

"Improvisación sin política de salud y una gran mentira ha resultado el supuesto plan de vacunación que anuncia el Gobierno", agregó.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que "cerca del 11 % de los venezolanos han sido vacunados contra la covid-19" -unas 3.300.000 personas-, aunque no detalló cuántos ciudadanos han recibido una sola dosis y cuántos han completado el tratamiento.

Sin embargo, el Gobierno solo informó de la llegada de 2.730.000 dosis repartidas en 9 cargamentos -7 de Rusia y 2 de China-, por lo que no se conoce cuándo se han recibido las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % referido por Rodríguez.

El pasado viernes, el país caribeño suscribió un acuerdo con la farmacéutica rusa Gerofarm para el envío de 10 millones de dosis de la vacuna EpiVacCorona, aunque no se concretó la fecha de llegada.

Además, está pendiente el envío de algo más de 11 millones de unidades del sistema Covax, al que, según aseguró recientemente la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Venezuela le debía una parte del dinero para completar el pago correspondiente, pese a que el Gobierno dijo haberlo saldado en abril.

El Ejecutivo, que había fijado la vacunación masiva para agosto, luego aplazada a septiembre y posteriormente a octubre, asegura ahora que será en diciembre cuando esté vacunado el 70 % de la población.