Con la eliminatoria tocando la puerta, Costa Rica no sale de la mala racha

El seleccionador de Costa Rica, Ronald González. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 7 jun (EFE).- Con el inicio de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 a la vuelta de la esquina, la selección de Costa Rica sigue inmersa en una mala racha de resultados que ya va por 10 partidos sin ganar, sin que el entrenador Ronald González logre encontrar la clave para que el equipo muestre un mejor nivel.

El 'final four' de la Liga de Naciones aparecía como la oportunidad perfecta para que la selección tica demostrara el buen nivel que el entrenador había observado en los dos últimos partidos amistosos de marzo anterior, pero Costa Rica terminó en el cuarto lugar entre los cuatro equipos participantes.

El empate sin goles del pasado jueves ante México en la semifinal de la Liga de Naciones, partido que Costa Rica perdió en penaltis, generó buenos comentarios entre analistas y la prensa costarricense, pues el funcionamiento defensivo fue correcto para anular a la fuerte selección mexicana, y en ataque hubo algunos destellos de calidad.

Sin embargo, en el encuentro por el tercer lugar ante Honduras el domingo, Costa Rica volvió a mostrar el bajo nivel que le tiene sin ganar desde hace año y medio, y aunque logró empatar 2-2, volvió a perder en la tanda de penaltis y acabó en el cuarto lugar.

"Por dicha no estamos en la eliminatoria. Estamos en esa zona de preparación y desgraciadamente lo único que lamento es que nuevamente empatamos y no pudimos ganar", afirmó el seleccionador Ronald González tras el partido contra Honduras.

La prensa local ha vuelto a señalar al seleccionador y a algunos futbolistas que no dieron la talla, jóvenes y experimentads por igual.

Costa Rica jugará un amistoso el próximo miércoles como visitante contra Estados Unidos que podría ser decisivo previo a la Copa Oro de julio, pero principalmente con miras al arranque de la eliminatoria mundialista programado para septiembre próximo.

La prensa deportiva costarricense ha debatido este lunes acerca de la conveniencia de hacer un cambio de entrenador con la eliminatoria a la vuelta de la esquina, o de seguir teniendo paciencia al proceso de González, enmarcado dentro de la pandemia de covid-19 que ha causado diversos problemas para pactar partidos, viajes y convocatorias.

González acumula 10 partidos sin ganar. El último triunfo de Costa Rica se remonta a noviembre de 2019 cuando se impuso por 2-1 a Curazao.

Desde entonces, empató con Haití, Bosnia, Catar, México y Honduras, y perdió con Estados Unidos, México, el País Vasco y en dos ocasiones ante Panamá.

"Es muy preocupante tener tantos partidos sin ganar", reconoció el capitán de la selección, Bryan Ruiz.

El futbolista afirmó que aunque los buenos resultados no aparecen "ha habido un crecimiento" en los últimos partidos y que "se está trabajando de la mejor manera".

Ruiz, de 35 años, es una de las principales figuras de Costa Rica desde hace más de una década y la selección no ha podido encontrar un jugador de recambio en su posición de '10'.

La parte más sólida del equipo sigue siendo la defensa comandada por dos porteros confiables como Keylor Navas y Leonel Moreira, y una línea defensiva en la que figuran Oscar Duarte, Francisco Calvo y Bryan Oviedo.

A la hora de atacar es que el conjunto costarricense tiene grandes problemas, pues sigue sin hallar a los recambios de Ruiz y Celso Borges en el medio campo, pero sobre todo a delanteros con gol que acompañen a Joel Campbell.

El joven delantero del Alajuelense Alonso Martínez debutó con la selección en el 'final four' y demostró la calidad necesaria para pelear un puesto y fue la gran revelación costarricense.