Comisión de DD.HH. llama a Gobierno mexicano a respetar libertad de expresión

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, llega a una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado este lunes al Gobierno mexicano a garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión, de prensa, de acceso a la información y el derecho a las audiencias.

En el Día de la Libertad de Expresión en México, que se celebra este 7 de junio, el organismo reconoció "la sensible problemática" que enfrentan los periodistas y comunicadores en el país debido a las agresiones en su contra, los homicidios vinculados a su labor informativa y el esclarecimiento de dichos crímenes.

Por ello, reiteró la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomen las medidas necesarias con las cuales se pueda asegurar el respeto al pleno ejercicio a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.

Y solicitó que se brinden las condiciones óptimas para que la labor informativa "no se vea afectada de manera directa o indirecta".

Pidió que se reconozca y difunda la relevancia de la labor que realizan los periodistas y comunicadores en beneficio de la sociedad, y "se fortalezca una cultura de respeto a sus derechos humanos".

Recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, pues los reporteros han sido víctimas de agresiones y delitos como secuestro, desaparición, atentados con arma de fuego y el homicidio.

Además, apuntó, son propensos a sufrir agresiones por medios indirectos como injurias, calumnias y difamación; además de campañas de desprestigio controles sobre publicidad oficial, entre otros.

En este contexto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reiteró en su cuenta oficial de Twitter su "respeto a la diversidad de ideas y opiniones", de todos los mexicanos.

"Que nuestras ideas no nos separen y que el pluralismo nos una. Mi respeto, por igual, a todos los periodistas", finalizó su publicación.

De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta la fecha se han documentado 138 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, 127 de los cuales son hombres y 11 son mujeres.

De ese total, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 18 en el actual de Andrés Manuel López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

PROTEGER DERECHOS

La CNDH dijo que la libertad expresión, de prensa y de acceso a la información son, junto con el derecho de las audiencias, pilares fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas.

Expresó que la obstaculización o limitación a cualquiera de esos derechos no solo afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también afecta a la sociedad, destinataria de la información.

Apuntó que es necesario crear un frente común para apoyar y defender a los periodistas que ponen en riesgo su vida para ejercer su libertad de expresión.

Y recordó a las autoridades que la libertad de expresión y de prensa "debe ser prioritario en la agenda pública".