Ciudad de México inaugura nivel de riesgo de contagio bajo con calles llenas

Una pareja camina, hoy en una de las principales calles del Centro Histórico, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Ciudad de México, foco rojo de la pandemia, reabrió este lunes sus actividades de manera prácticamente completa tras situarse por primera vez en riesgo bajo de contagios, y lo hizo con las calles llenas aunque con poca diferencia frente a las semanas anteriores.

"Hay menos gente de la que yo esperaba. Pensaba que por haber semáforo verde (riesgo bajo) iba a haber muchas más. Pero en días anteriores, incluso en amarillo (riesgo medio) o naranja (alto) había igual o mas", dijo a Efe Marta, una mujer ya vacunada que caminaba por una de las calles más transitadas del centro histórico capitalino.

"La verdad es que tiene tiempo que las cosas están más normales, para la gente que andamos a pie hace bastante tiempo que (salir) es lo normal", añadió Abraham, un joven de 32 años todavía no vacunado.

El pasado viernes se anunció que a partir de este lunes Ciudad de México tendría su semáforo epidemiológico en color verde (riesgo bajo) por la covid-19, lo que implica la reapertura de más actividades y la ampliación de horarios.

Aún así, los cambios en cuanto al comercio no fueron tan notorios, sino que solamente las tiendas departamentales y centros comerciales ampliarán al 50 % su aforo (antes era el 40 %).

Además, los restaurantes extenderán sus horarios hasta las 12 de la noche en interiores y los hoteles podrán tener aforo de 60 %. Cines y teatros podrán alcanzar en 50 % de su aforo.

Además, a partir del 14 de junio se podrán realizar eventos al aire libre al 50 % y desde el 24 de junio se podrá incrementar el aforo en eventos en espacios cerrados hasta 1.500.

Coincidiendo con el nuevo semáforo verde, también se inició el regreso voluntario a las clases presenciales en la capital después de que se vacunase al personal educativo.

MÁS ADULTOS MAYORES EN LAS CALLES

Como Marta y Abraham, muchas personas llenaron las áreas habitualmente más concurridas del centro, donde se da buena parte de la actividad comercial de la ciudad.

Algunos -más que en semanas anteriores- caminaban entre la gente sin mascarilla, aunque la mayoría la portaban.

Se vio a más gente de mayor edad pues, dijeron, se sienten más seguros por estar vacunados aunque continúan tomando precauciones.

"Yo creo que con las vacunas hay un punto mas de seguridad para nosotros (las personas de la tercera edad). Yo ya estoy saliendo más", relató a Efe María Luisa, una señora de unos 70 años que acudió al centro a comprar leotardos para su nieta.

Ataviada con su mascarilla, María Luisa insistió en que es necesario seguir cumpliendo con las medidas sanitarias y no bajar la guardia.

En este sentido, se percibió en las calles más concurridas una mayor normalidad, con las tiendas permitiendo a los clientes entrar en los establecimientos, aunque una sola persona por familia en la mayoría de casos.

Y los entrevistados insistieron, aunque con dudas, en que el semáforo verde es una buena noticia para los capitalinos pero sobre todo para los comerciantes.

DUDAS SOBRE LA REAPERTURA

"Por la situación económica sí (que es algo bueno que reabran), pero en realidad por la salud no deberían todavía, aunque yo entiendo la parte económica, hay que salir adelante" relató el decorador Víctor, quien salió a la calle a comprar material para su trabajo.

Por su parte, Isabel, quien tiene un negocio de fiestas infantiles, valoró positivamente que la situación vaya mejorando, pero consideró que lo hace "muy lento, porque las prioridades de la gente son otras", además de que no se mostró muy segura sobre la necesidad de volver a la actividad comercial plena.

"No, yo considero que todavía hay que cuidarnos más, no creo que esté bien que haya semáforo verde pero bueno las autoridades saben los porcentajes de contagio. (...) Hay mucha gente se está confiando y dicen 'fuera cubrebocas', o por tener las dos dosis", consideró Isabel.

De acuerdo a los datos oficiales más recientes, México acumula 2,43 casos de contagio acumulados y 228.804 defunciones por covid-19.

La capital concentra casi 44.000 fallecidos y más de 660.000 casos confirmados.