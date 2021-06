Ciencia.-Jeff Bezos volará en el primer lanzamiento tripulado de su cohete

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El magnate estadounidense Jeff Bezos viajará en el primer vuelo suborbital tripulado de la cápsula New Shepard de Blue Origin, la companía de transporte aeroespacial que fundó en 2000.



"Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo", declaró Bezos, también fundador de Amazon, en su cuenta de Instagram.



"Ver la Tierra desde el espacio, te cambia. Cambia tu relación con este planeta, con la humanidad. Es una Tierra", dijo Bezos, de 57 años, en una publicación de Instagram. "Quiero tomar este vuelo porque es algo que he querido hacer toda mi vida. Es una aventura. Es algo muy importante para mí".



El vuelo introducirá a Blue Origin en el negocio del turismo espacial. New Shepard, cuyo nombre honra a Alan Shepard, primer astronauta de Estados Unidos, ha volado 15 misiones consecutivas exitosas al espacio y de regreso por encima de la Línea Kármán: cien kilómetros de altitud.



La nave está compuesta de un cohete y una cápsula en su parte superior. Ambos son reutilizables. El cohete regresa de forma controlada a tierra y la cápsula, dotada de grandes ventanales panorámicos, lo hace en paracaidas. Los vuelos tienen una duración de once minutos. Los pasajeros sentirán la ingravidez durante una parte del vuelo y apreciarán la curvatura de la Tierra.



El centro de lanzamiento se encuentra en el oeste de Texas, cerca de la frontera con México.



Para el primer lanzamiento tripulado, la compañía mantiene una subasta en línea para un asiento. La oferta más alta actual es de 2,8 millones de dólares. La subasta concluirá el 12 de junio, con la cantidad ganadora donada al Club for the Future, la fundación educativa de Blue Origin. Unas 6.000 personas de 143 países han participado en la subasta.