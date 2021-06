Chileno recibirá premio del IICA por impulsar una agricultura inclusiva

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero. EFE/Ernesto Arias/Archivo

San José, 7 jun (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este lunes que el premio Líderes de la Ruralidad de las Américas será entregado al productor de hortalizas chileno Alfredo Carrasco, como un reconocimiento al impulso a una agricultura inclusiva y sustentable.

El IICA indicó en un comunicado de prensa que Carrasco creó el proyecto FarmHability, que fomenta el desarrollo de una agricultura integradora, que busca crear oportunidades de aprendizaje y producir alimentos sanos para la comunidad.

"Se trata de un reconocimiento para quienes cumplen un doble papel irremplazable: ser garantes de la seguridad alimentaria y nutricional y al mismo tiempo guardianes de la biodiversidad del planeta a través de la producción en cualquier circunstancia. El reconocimiento, además, tiene la función de destacar la capacidad de impulsar ejemplos positivos para las zonas rurales de la región", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

El premio es parte de una iniciativa del organismo para reconocer a productores que dejan huella y hacen la diferencia en el campo en América Latina y el Caribe.

Además de recibir el reconocimiento "El Alma de la Ruralidad", los líderes destacados serán invitados a participar de diversas instancias asesoras del IICA.

En el marco de la iniciativa, el IICA trabaja para que el reconocimiento facilite vinculaciones con organismos oficiales, de la sociedad civil y del sector privado para la obtención de apoyo para sus causas.

Alberto Carrasco, de 25 años, trazó un nuevo camino de vida a través de su proyecto inclusivo FarmHability, esto luego de sufrir un accidente en el 2017 que lo dejó en silla de ruedas.

Según explicó el IICA, tras dos años de rehabilitación, el agricultor chileno supo encontrar la forma de seguir trabajando la tierra para producir alimentos y diseñó un invernadero en el que puede desplazarse con su silla de ruedas y además ayuda en la rehabilitación e inserción laboral de personas con discapacidad.

"Toda mi vida estuve ligado al campo ya que mi papá es agricultor. Aunque desde los 17 años estaba pensando qué carrera estudiar, siempre he trabajado la tierra. Cuando sufrí el accidente comenzó la búsqueda de un proyecto para volver a la actividad agrícola, ya que nunca estuvo en mis planes trabajar desde una oficina. Entonces surgió esta idea de hacer un invernadero”, contó Carrasco.

La iniciativa consiste en el diseño e implementación de espacios agrícolas productivos en los cuales una persona con capacidades diferentes se pueda desenvolver y adquirir herramientas para trabajar en diferentes labores agrícolas.

"Se trata de gente que está en edad laboral pero una gran mayoría no trabaja porque no existen las condiciones adecuadas para que lo hagan. Ante esa realidad, y considerando el tremendo potencial agrícola de la zona, pensé que debía hacer algo para unir estos mundos que parecían tan lejanos", detalló Carrasco.

FarmHability cuenta con un invernadero de 250 metros cuadrados, con mesones adaptados para que cualquier persona pueda trabajar en ellos, y una serie de pasillos que permiten la movilidad para acceder a la tierra, a las herramientas y a las áreas de cosecha y empaque.

La iniciativa es apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile.