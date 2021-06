Carey Mulligan protagonizará largometraje sobre escándalo de Harvey Weinstein

LOS ÁNGELES, 7 jun (Reuters) - El primer largometraje de Hollywood que se centra directamente en el escándalo de Harvey Weinstein comenzará a producirse en el verano boreal, informó el lunes Universal Pictures.

"She Said" ("Ella dijo") está basado en el libro del mismo nombre de 2019 sobre la investigación del New York Times de las denuncias de conducta sexual inadecuada por parte de Weinstein.

Carey Mulligan y Zoe Kazan están cerrando las negociaciones para interpretar a las dos periodistas -Megan Twohey y Jodi Kantor- que escribieron el libro y ganaron premios Pulitzer por sus reportajes en octubre de 2017.

Unas 100 mujeres realizaron acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Weinstein, entonces una de las figuras más poderosas de Hollywood, después de que las primeras historias se publicaran en el New York Times y el New Yorker.

Weinstein, quien ha negado haber tenido relaciones sexuales no consensuadas con nadie, fue condenado en marzo de 2020 en Nueva York a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, que involucraba a dos mujeres.

Apeló la condena y busca un nuevo juicio, mientras enfrenta la extradición a Los Ángeles para enfrentar más cargos de violación.

El libro "She Said" se enfoca en los meses de investigaciones y los obstáculos legales que Twohey y Kantor enfrentaron para publicar sus reportes.

Aunque el escándalo de Weinstein ha sido tema de varios documentales, y ha inspirado películas y programas de televisión como "The Assistant" y "The Morning Show", "She Said" es el primer largometraje basado en las acusaciones contra el productor.

Será dirigido por la directora alemana Maria Schrader. Aún no se reveló la fecha estimada de lanzamiento.

