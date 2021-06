Brasil muestra el nuevo trío ofensivo en el último entrenamiento antes de Paraguay

Fotografía cedida este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que muestra a los jugadores Neymar (i) y Lucas Paquetá (d) durante un entrenamiento de la selección brasileña hoy, en el centro de entrenamiento del club Internacional, en Porto Alegre (Brasil). EFE/Lucas Figueiredo/CBF

Río de Janeiro, 7 jun (EFE).- La selección brasileña exhibió este lunes un nuevo trío ofensivo titular, con Neymar, Richarlison y Gabriel Jesús, en su último entrenamiento antes de viajar a Asunción, en donde el martes se medirá con Paraguay en partido por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

La modificación fue evidenciada por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', en el entrenamiento que comandó este lunes en Porto Alegre, en donde la Canarinha se impuso el pasado viernes por 2-0 a Ecuador.

De confirmar el nuevo trío de atacantes, el delantero Gabriel Jesús recuperará el lugar que ejerció el martes Gabriel Barbosa 'Gabigol', el goleador del Flamengo y que volvió a ser titular de la selección tras varios meses de ausencia.

Gabigol al parecer tuvo la oportunidad como titular debido a que Gabriel Jesús sólo se unió a la selección brasileña el martes de la semana pasada, tres días antes del partido con Ecuador, tras haber disputado con el Manchester United la final de la Liga de los Campeones de Europa, que ganó el también inglés Chelsea.

Mientras que Gabigol se entrenó este lunes con los teóricos reservas, Gabriel Jesús lo hizo con los posibles titulares, actuando como punta por la derecha en un ataque que tendría a Neymar por el centro y a Richarlison por la izquierda.

Tite también dejó ver que aún tiene una duda sobre los titulares en el centro de la cancha para el partido del martes en Asunción, debido a que probó tanto a Fred como segundo volante de contención como a Roberto Firmino, un delantero que actuó en el entrenamiento más atrasado como centrocampista creativo.

El seleccionador también probó en el puesto a Everton Ribeiro, centrocampista del Flamengo y que venía ejerciendo como titular en este lugar pero que no fue alineado frente a Ecuador debido a que se presentó en la selección con una ligera lesión.

El trío en el centro de la cancha en el partido frente a Ecuador fue integrado por Casemiro, Fred y Lucas Paquetá, pero Brasil tuvo dificultades en la creación de las jugadas hasta que Tite optó por sacrificar a Fred, su segundo volante, y darle lugar a Roberto Firmino.

En caso de que Everton Ribeiro no esté nuevamente en condiciones de actuar ante Paraguay, el puesto se lo disputan Fred y Roberto Firmino.

Para el partido con Paraguay, Tite tendrá disposición a Douglas Luiz, que no actuó frente a Ecuador debido a que tuvo que cumplir una fecha de suspensión y fue sustituido por Rodrigo Caio, que este lunes ni apareció en el entrenamiento.

En caso de que Tite confirme el equipo titular que usó en el entrenamiento de este lunes, Brasil se medirá con Paraguay con la siguiente alineación: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos y Alex Sandro; Casemiro, Fred (Everton Ribeiro o Roberto Firmino) y Lucas Paquetá; Gabriel Jesús, Neymar y Richarlison.

Brasil es líder absoluto en las eliminatorias sudamericanas con cinco victorias en los cinco partidos y 15 puntos, cuatro a más que su inmediato escolta, Argentina (11).

Se trata del mejor arranque de Brasil en unas eliminatorias.

En el entrenamiento de este lunes volvió a reinar el silencio de los jugadores y el clima enrarecido por la decisión de la Conmebol de trasladar a Brasil la Copa América, tras la renuncia de Colombia y Argentina a organizar el torneo.

Según versiones de prensa, los jugadores de la selección brasileña, que defendían un boicot a la Copa América por su traslado a un país con problemas para controlar la pandemia de la covid-19, decidieron disputar la competición pese a que mantienen su insatisfacción con la decisión.

La decisión fue anticipada por la prensa y los brasileños la divulgarán el martes tras su partido con Paraguay.