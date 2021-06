Bolivia.- La Asamblea Legislativa de Bolivia interpelará este martes al ministro de Gobierno por la detención de Áñez

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El pleno de la Asamblea Legislativa de Bolivia ha convocado este martes una sesión ordinaria para interpelar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez.



La sesión, que también servirá para que los parlamentarios conozcan los avances en la investigación del presunto golpe de Estado de 2019, tendrá lugar a las 14.00 horas (hora local), según ha recogido el diario boliviano 'La Razón'.



Áñez está en prisión preventiva desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. Las autoridades bolivianas investigan el caso, conocido como Caso golpe de Estado, tras la denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.



Dos meses después de su detención, la exmandataria denunció que las autoridades bolivianas "no han presentado una sola prueba" que respalde las acusaciones que pesan contra ella. "Soy una presa política, esa es la única realidad", dijo.



Accedió a la Presidencia en noviembre de 2019 después de la dimisión del expresidente Evo Morales y otros altos cargos, argumentando que el vacío de poder le permitía hacerse con el cargo desde su posición como segunda vicepresidenta del Senado.



Permaneció en el cargo hasta noviembre de 2020, cuando se celebraron en Bolivia unas nuevas elecciones presidenciales, en las que se impuso Luis Arce, candidato del MAS de Morales, quien no concurrió a los comicios.