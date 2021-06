AV.- Fútbol.- Rodríguez Uribes: "Espero que la selección se vacune el miércoles"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, espera que la selección española de fútbol reciba este miércoles la primera dosis de vacunación contra el coronavirus, una vez que el Consejo de Salud Pública tramite la petición que había realizado el pasado viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



"La semana pasada, cuando llamé al presidente de la RFEF para pedirle que se redujera el público previsto para el España-Portugal, me preguntó que como iba lo de la vacuna y le dije que iba a escribir a la ministra. El viernes mandé una carta a la ministra de Sanidad para pedir la vacunación de la selección y me dijo que sí. Lo van a tramitar en el Consejo de Salud Pública de mañana martes y espero que el miércoles se vacunen si los expertos no tienen ningún inconveniente", señaló Rodríguez Uribes en el programa 'El Larguero' de Onda Cero.