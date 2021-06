Argentina comienza a aplicar la ley educativa ambiental para nuevas generaciones

Fotografía cedida del presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia hoy, lunes la promulgación de la ley que implementa la Educación Ambiental Integral en todo el país, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Esteban Collazo / PRESIDENCIA

Buenos Aires, 7 jun. (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes la puesta en marcha de la ley de Educación Ambiental Integral (EAI), que ya ha comenzado a regir para todas las escuelas de Argentina y que busca inculcar a los jóvenes una toma de conciencia sobre el cuidado del planeta.

"Cada acto de desatención al ambiente es un poco más de daño que nos infringimos más a nosotros mismos", indicó el Jefe de Estado argentino en un acto oficial celebrado en los jardines de su residencia oficial, en la localidad boanerense de Olivos.

La Ley 27.621 fue promulgada el jueves pasado, tras haber sido aprobada en mayo en el Congreso, y tendrá la potestad de garantizar el derecho a la educación ambiental.

Esto modificará el sistema educativo formal, no formal e informal, así como también los ámbitos de enseñanza pública y privada para que incorporen en sus nóminas el cuidado del medioambiente.

QUE LA VIDA "NO SE CONVIERTA EN UN RIESGO"

"El desarrollo industrial no permite cualquier cosa. El desarrollo exige un crecimiento que no contamine y no haga menos vivible un país en el que estamos”, agregó Fernández, que afirmó que "el problema ambiental es un problema del presente, no un problema del futuro".

En este sentido, el presidente reconoció la necesidad de empezar a educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del ambiente. "Algo que a mí no me enseñaron", recalcó.

La EAI apuntará a fomentar un nuevo modelo que buscará definir "los saberes mínimos que se necesitan para avanzar hacia el desarrollo sostenible", y en este aspecto alentará "un nuevo paradigma acerca de las personas, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza".

Al respecto, el mandatario argentino hizo un paralelismo entre la pandemia y el medioambiente: "Hizo falta que la contaminación nos enferme para que nos demos cuenta la necesidad de mantener nuestra casa común en condiciones vivibles", comentó.

"Todo eso puesto en cada día de escuela va a ser que se vuelva cotidiano el entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo", expresó.

El presidente estuvo acompañado de los ministros de Educación y de Ambiente, Nicolás Trotta y Juan Cabandié, respectivamente.

LOS OBJETIVOS DE LA LEY

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de Argentina, la EAI se apoyará en "objetivos, principios y fundamentos básicos" que se inculcarán en el sistema educativo.

Entre ellos se destacan el "abordaje interpretativo y holístico" que permitan a los estudiantes tener un pensamiento crítico y resolutivo de las problemáticas ambientales, prevenir la contaminación y la gestión de los residuos.

A su vez, el "cuidado del patrimonio natural y cultural" que incluye valorar la riqueza de la identidad cultural y el patrimonio natural, a esto se le suma rescatar y preservar los pueblos originarios de la región.

La ley principalmente generará hincapié a través de la "educación en valores", que por medio de la ética buscará que los jóvenes posean un pensamiento constructivo del medioambiente basado en el respeto, la solidaridad, integridad, inclusión, equidad e igualdad.

Por último, buscará que las nuevas generaciones tengan un "pensamiento crítico e innovador" mediante la capacidad de poder interpretar y cuestionar la realidad actual, al mismo tiempo generando alternativas a los modelos vigentes.