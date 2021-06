AMP.- Rusia.- Michel traslada a Putin que Rusia debe cesar su actitud destructiva para mejorar las relaciones con la UE

Putin considera que las relaciones con la UE "no pueden considerarse satisfactorias"



BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha trasladado este lunes al presidente ruso, Vladimir Putin, que Moscú debe cesar su actitud destructiva si quiere mejorar las relaciones con la Unión Europea.



Después de que Rusia se haya alejado en los últimos meses de los estándares europeos, el ex primer ministro belga ha mantenido una llamada con el mandatario ruso al que ha transmitido un "mensaje de unidad" de los Veintisiete.



"La tendencia a la baja en las relaciones UE-Rusia solo puede cambiar si Rusia cesa su actitud destructiva", ha asegurado Michel tras el encuentro, en un mensaje en Twitter. En este contexto, ha afeado a Putin las actividades ilegales y destructivas de Rusia contra la UE y sus estados miembros y ha lamentado que las relaciones entre la UE y Rusia "han tocado fondo".



"Este punto bajo en las relaciones o su empeoramiento no está en el interés de nadie", ha apuntado el presidente del Consejo, según ha informado la propia institución en un comunicado. La conversación llega a unas semanas de que los líderes de los Veintisiete decidan el rumbo a tomar en las relaciones y cuando Bruselas y Moscú han chocado en asuntos como la crisis en Bielorrusia, la situación del opositor Alexei Navalni y la represión de las manifestaciones a su favor, o el despliegue militar ruso en la frontera ucraniana.



Sin embargo, no se esperan grandes giros en la dirección que marcarán los líderes de la UE, ya que en Bruselas consideran que deben primar los cinco principios que definió la diplomacia europea en tiempo de Federica Mogherini. Esto es, una estrategia de contención con Rusia y el fortalecimiento de la relación con el vecindario oriental, a la vez que fomentar la cooperación selectiva en temas de mutuo interés.



En esta línea, Michel ha recalcado frente al Kremlin el apoyo inquebrantable de la UE a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como la responsabilidad de Rusia con la aplicación del acuerdo de Minsk, para poner fin a la guerra en el este del país.



En mayo los jefes de Estado y de Gobierno del bloque mantuvieron un debate estratégico sobre el futuro de las relaciones con Rusia, cita en la que solicitaron un informe al Alto Representante, Josep Borrell, y la Comisión Europea que será la base para tomar decisiones en la cumbre de junio.



"EL ACTUAL ESTADO DE RELACIONES NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFACOTORIO"



Tras la llamada, y en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Moscú ha explicado que el presidente ha trasladado a Michel que "el estado actual de las relaciones Rusia-UE no puede considerarse satisfactorio", mientras que volver a una cooperación "pragmática y respetuosa redundaría en interés de ambos".



Por otro lado, ha confirmado la voluntad de ambos por "intensificar la cooperación en áreas específicas como la salud, la agenda climática y la resolución de conflictos regionales", mientras que se ha abordado la perspectiva de la aprobación de la vacuna Sputnik V en el territorio comunitario, así como "garantizar las condiciones para los viajes mutuos".



En el escrito también se resalta que Michel ha apoyado los esfuerzos de Rusia y del Grupo de Minsk para abordar la situación entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj.



También en materia internacional, Putin ha señalado que las sanciones contra Bielorrusia son "contraproducentes", ha defendido ante Michel que las autoridades ucranianas deben "implementar estrictamente todos los acuerdos alcanzados anteriormente" y ha coincidido con el líder comunitario en "promover más el proceso político y apoyar a las autoridades establecidas durante el período de transición" de Libia.