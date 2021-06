AMP.- Fútbol.- Rodríguez Uribes: "Espero que la selección se vacune el miércoles"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, espera que la selección española de fútbol reciba este miércoles la primera dosis de vacunación contra el coronavirus, una vez que el Consejo de Salud Pública tramite la petición que había realizado el pasado viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mientras que confesó que existen "muchas posibilidades" de la vuelta del público en el inicio de la próxima temporada.



"La semana pasada, cuando llamé al presidente de la RFEF para pedirle que se redujera el público previsto para el España-Portugal, me preguntó que como iba lo de la vacuna y le dije que iba a escribir a la ministra. El viernes mandé una carta a la ministra de Sanidad para pedir la vacunación de la selección y me dijo que sí. Lo van a tramitar en el Consejo de Salud Pública de mañana martes y espero que el miércoles se vacunen si los expertos no tienen ningún inconveniente", señaló Rodríguez Uribes en el programa 'El Larguero' de Onda Cero.



Sobre la posible tardanza en esta posibilidad en comparación con los deportistas olímpicos y paralímpicos, acrecentada tras el positivo de Sergio Busquets y el consiguiente aislamiento en pleno del resto del combinado nacional, recordó que la "decisión de vacunar a olímpicos y paralímpicos" la tomaron "el 6 de mayo".



"En este tiempo, en algún momento, Rubiales me ha dicho que deberíamos hacer lo mismo con los jugadores de la selección, y yo le dije que tenía razón, pero que todo eso se tenía que tramitar a través de Sanidad", explicó.



Por otro lado, viendo "la buena situación" actual y que "la vacunación va bien", el dirigente consideró que "las posibilidades son muchas" de que vuelva el público a LaLiga y la Liga Endesa la próxima campaña, pero advirtió que la pandemia les ha "enseñado ir partido a partido".



"Hay ilusión, pero tenemos que ir viendo la situación cada semana y cada mes, pero para cuando se reinicie LaLiga, tendría que torcerse todo, y eso no va a suceder, para que no sea con público", agregó Rodríguez Uribes, que cree que "España ha dado buen ejemplo de buen hacer" y que reconoció "el mérito, resiliencia, sacrificio y ejemplo" que han dado durante esta época "deportistas, clubes y federaciones".



El ministro de Cultura y Deporte no piensa que se haya sido estricto con el fútbol para permitir la entrada de público. "Cuando se inició la desescalada el pasado verano e incluimos a todos los sectores, el criterio era el de la progresividad, y el fútbol y el baloncesto también se veían televisión", recalcó, aclarando que la presencia de aficionados en Segunda B también se debía a que "los grandes clubes tienen niveles de resistencia mayor que los de una localidad pequeña".



"PROTEGEREMOS A LOS CLUBES DE SUPERLIGA PORQUE TAMBIÉN SON MARCA ESPAÑA"



Preguntado por la Superliga, puntualizó que, "con buen criterio", decidieron "escuchar a todos", empezando por Florentino Pérez, Enrique Cerezo y Joan Laporta. "A Florentino le dije que existía el riesgo serio de devaluación de la liga española y que las estructuras y los procedimientos están para cumplirlos y que una decisión de esa naturaleza me parecía que no podíamos apoyarla como Gobierno", explicó.



"Por la tarde estuvimos con la UEFA, que nos dijo claramente que era inaceptable. Ceferin estaba muy enfadado y yo le dije que había muchos aficionados tras esos clubes y que también íbamos a proteger a esos clubes porque son 'Marca España'. Ceferin dijo que si seguían por ese camino podía haber sanciones, pero creo que no tiene sentido porque se sanciona cuando algo se consuma", detalló.



Rodríguez Uribes también pidió "hacer una reflexión y pensar en otros parámetros" en relación con la disputa durante los próximos años de la Supercopa de España en Arabia Saudí. "A veces es como luchar contra molinos de viento, pero son planteamientos que no comparto. Rubiales no me ha consultado porque es una decisión del ámbito de la RFEF", indicó.



Finalmente, sobre la petición de oficialidad de la selección autonómica vasca y su posible inclusión en los acuerdos de Gobierno, remarcó que "de eso no se ha hablado" y que lo que existe es "un acuerdo con el PNV para fomentar el deporte y la cultura vasca en el ámbito internacional".