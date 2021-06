AMP.-EEUU.-Kamala Harris hace un llamamiento a la esperanza para los migrantes en el inicio de su gira por Centroamérica

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha lanzado un llamamiento a la "esperanza" y a ofrecer "resultados" a los migrantes para que no se vean forzados a abandonar sus países en el inicio de su gira por Centroamérica. La primera escala del viaje ha sido Guatemala, donde se ha entrevistado con el presidente Alejandro Giammattei.



Los líderes regionales y estadounidenses deben "dar a la gente un sentido de esperanza de que la ayuda está en camino, entendiendo que la esperanza no existe por sí misma", ha apuntado Harris nada más comenzar su reunión con Giammattei en Ciudad de Guatemala.



"Esto debe ir acompañado de relaciones y confianza. Debe ir acompañado de resultados tangibles en términos de lo que hacemos como líderes para convencer a la gente de que hay una razón para tener esperanzas sobre su futuro y el futuro de sus hijos", ha argumentado, según recoge Bloomberg.



Harris ha hecho hincapié en erradicar la corrupción, que ve como la principal razón de la migración, ya que afecta a todos los sectores, desde la economía hasta la justicia, y se ha comprometido a trabajar con organizaciones no gubernamentales y empresas para dirigir la ayuda.



Durante el encuentro, Giammattei ha solicitado a Harris incluir a los ciudadanos guatemaltecos dentro del listado de candidatos al estatus de protección temporal, que impide la deportación de ciudadanos de países en conflicto armado y víctimas de desastres naturales.



"Necesitamos que durante un tiempo nos ayuden a tener a nuestra gente con la certeza de que no sean deportados. Pedimos el auxilio del Gobierno de Estados Unidos, que otorgue el TPS" o estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, ha declarado Giammattei en rueda de prensa junto a Harris.



Se espera que Harris se reúna el martes con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Los posibles anuncios de ayudas económicas estadounidenses podrían servir para suavizar duros mensajes que se espera que envíe Harris sobre la persecución de la corrupción y la defensa de los principios democráticos.



El viaje de Harris se enmarca en la intención declarada del presidente estadounidense, Joe Biden, de abordar las causas de la emigración desde Centroamérica. Solo en lo que va de año se han contabilizado más de 200.000 intentos de migrantes de la zona de entrar en Estados Unidos.



Biden ha encargado a Harris las gestiones para detener el aumento de la migración. Para ello, Harris pretende obtener información con su gira por Centroamérica con vistas a elaborar una política concreta y por ello no se esperan anuncios de calado hasta que regrese a Estados Unidos.