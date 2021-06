Amazon entraría en impuesto global a pesar de reducidos márgenes

(Bloomberg) -- Formuladores de políticas globales están elaborando su plan fiscal internacional para asegurarse de incluir a Amazon.com Inc., a pesar de que el margen de ganancia de la empresa estadounidense está por debajo del umbral propuesto de 10%.

El sábado, los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete expresaron su apoyo a las reglas propuestas que reasignan una parte de las ganancias por encima de un margen de 10% para ser gravada en otros países, con Amazon estimando un margen operativo global de 7,1% este año. Dos personas familiarizadas con las negociaciones dijeron que se incluirá a Amazon, y que aún se están discutiendo los detalles de cómo diseñar la política para capturar a la empresa.

Un portavoz de Amazon dijo que la compañía “espera estar completamente dentro del alcance de cualquier acuerdo final en la OCDE”, refiriéndose al eventual acuerdo esperado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que se hace referencia en su declaración el G7.

Las acciones de Amazon cayeron hasta 1,1% a US$3,172.20, alcanzando brevemente un mínimo de sesión ante las noticias, para cerrar posteriormente el día con pocos cambios.

Los líderes europeos han insistido en una forma de incluir dentro del plan a todas las mayores empresas tecnológicas. El grupo de 20 ministros de finanzas está tratando de llegar a un acuerdo preliminar en julio, seguido de un acuerdo más detallado que se espera para finales de este año. Los negociadores están trabajando en el mecanismo, dijo la gente. Eso podría incluir establecer un umbral para operaciones individuales que se dirija a los negocios de publicidad o computación en la nube más rentables de Amazon, en lugar de a toda la empresa, cuyos márgenes se ven afectados por las fuertes inversiones y las escasas ganancias minoristas.

Incluso con esos acuerdos internacionales, todavía habría una incertidumbre considerable sobre la rapidez con la que estos cambios llegarían a Amazon y otras empresas multinacionales. Partes del acuerdo tendrían que ser ratificadas e implementadas con la política tributaria interna en alrededor de 140 países que negocian en conversaciones lideradas por la OCDE.

El sábado, al ser cuestionado en una conferencia de prensa sobre cómo empresas como Amazon y Facebook Inc. serían incluídas dentro del acuerdo para compartir los derechos fiscales entre los Gobiernos, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo que lo serían, aunque no dijo cómo calificaría Amazon dados sus márgenes de ganancia

Una portavoz del Departamento del Tesoro se negó este lunes a dar detalles sobre cómo Amazon será parte del alcance.

Nota Original:Amazon to Be Covered by Global Tax Deal Despite Thin Margins (2)

