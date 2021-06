Acciones rondan máximos de récord, crudo toca máximo de dos años

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira los monitores del mercado de valores en Taipéi, Taiwán. 22 de enero de 2008. REUTERS/Nicky Loh

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 7 jun (Reuters) -Las acciones mundiales rondaban un nuevo pico el lunes, ya que las tecnológicas se tomaban con tranquilidad un acuerdo de las naciones más ricas sobre una tasa corporativa global mínima pensada para los pesos pesados estadounidenses del sector, mientras que los precios del crudo tocaban máximos de dos años.

* El barril Brent llegó a superar los 72 dólares, extendiendo el avance de este año gracias a la recuperación de la demanda y restricciones al suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, antes de ceder las alzas en medio de una toma de ganancias.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de la zona euro presentaban un alza marginal en una jornada de débiles operaciones antes de la reunión del jueves del Banco Central Europeo, el mismo día en que se publicará un esperado reporte de inflación estadounidense.

* Las notas referenciales a 10 años del Tesoro subían 0,4 puntos básicos, rindiendo al 1,5636%, en el piso del rango de negociación de los últimos dos meses. El retorno de los Bund alemanes a 10 años ganaban 1,3 puntos básicos, al -0,197%, cerca de mínimos de un mes.

* El índice de acciones globales de MSCI restaba un mínimo 0,02%, a 716,16 unidades. Los gigantes tecnológicos estadounidenses tienen un gran peso dentro del referencial para los mercados bursátiles mundiales y la mitad de ellos subía, mientras que el resto declinaba.

* Microsoft Corp ganaba un 0,8% y Facebook Inc, un 1,4%, mientras que Apple Inc perdía un 0,7% y Amazon.com Inc un 0,4%.

* El índice amplio europeo FTSEurofirst 300 sumó un 0,29%, cerrando a 1.747,17 unidades, un nuevo récord. La medida amplia continental STOXX 600 también tocó un nuevo pico y terminó en 453,86 unidades.

* A las 1703 GMT en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 158,38 puntos, o un 0,46%, a 34.598,94 unidades; el índice S&P 500 bajaba 10,69 puntos, o un 0,25%, a 4.219,36 unidades; y el Nasdaq Composite subía 24,94 puntos, o un 0,18%, a 13.839,94 unidades.

* Los precios del oro ascendían ante la depreciación del billete verde. El índice dólar cedía un 0,2%, con el euro avanzando levemente a 1,2196 dólares y el yen sumando un 0,23% frente a su par estadounidense, a 109,24 unidades por dólar.

