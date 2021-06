Acciones de EE.UU. caen en medio de preocupaciones fiscales

(Bloomberg) -- La mayoría de las acciones de Estados Unidos retrocedieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron a medida que los inversionistas sopesaron los riesgos de inflación y el impacto potencial de un impuesto corporativo mínimo que podría permitir a los Gobiernos extranjeros imponer gravámenes a las grandes empresas estadounidenses.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 sufrió pocos cambios a las 4:03 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,2%

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.4%

El índice MSCI World subió 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%

El euro subió 0,2% a 1,2192 dólares

La libra esterlina avanzó 0,2% a 1,4181 dólares

El yen japonés subió 0,2% a 109,26 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos a 1,57%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó dos puntos básicos a -0,20%

El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años avanzó dos puntos básicos a 0,81%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate retrocedió 0,6% a US$69 el barril

Los futuros del oro subieron 0,6% a US$1.903 la onza

