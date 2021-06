Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Nadal: "Mi primera semana en París ha sido muy positiva"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El jugador español Rafa Nadal realizó un balance "muy positivo" tras su primera semana en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y reconoció que este sábado no firmó su partido más brillante, pero sí ofreció un nivel sólido que le ha clasificado para los octavos de final de su torneo fetiche.



"No ha sido mi partido más brillante, pero creo que ha sido un partido más o menos sólido. En el segundo set ha habido un momento realmente complicado con varios breaks consecutivos, pero afortunadamente todo ha salido bien porque pude hacer yo varios breaks seguidos", indicó Nadal en declaraciones a Eurosport tras vencer a Cameron Norrie por un triple 6-3.



"El tercer set ha sido más cómodo y tuve más ocasiones de cerrar el partido antes. Creo que mi primera semana ha sido positiva por ganar todos los partidos y no perder ningún set y también he superado momentos complicados así que sensaciones muy positivas", añadió el balear, satisfecho por haber superado esta primera semana sin ceder un solo set.



En otras cuestiones, Nadal fue preguntado por su rival en octavos, el italiano Jannik Sinner. "El nivel de juego de Sinner es muy alto y muy agresivo. Creo que Sinner tiene un gran potencial y una forma de jugar muy importante incluyendo un saque muy potente", avisó Nadal.



"Veo en él un rival difícil así que tendré que estar al máximo nivel para competir. A nivel personal tuve la suerte de conocer a Sinner en Adelaida y es un chico muy educado y respetuoso. Es alguien muy trabajador y solo puedo hablar bien de él", sentenció el número 3 del ranking ATP.