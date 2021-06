Ryanair recurrirá a la UE los 3.000 millones que Italia dará a la nueva Alitalia

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Roma, 5 jun (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair recurrirá ante la Comisión Europea y los tribunales europeos la inyección de 3.000 millones de euros que el Gobierno italiano ha prometido que dará a Ita, la nueva aerolínea nacida a partir de Alitalia, que está en concurso de acreedores desde 2017.

"En cuanto este dinero se inyecte en la nueva compañía, nos pondremos en marcha. Esperemos a ver qué ocurre, pero está claro que se trata de una ayuda ilegal y defenderemos nuestros intereses apelando contra este último préstamo", subrayó el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson, en una entrevista que publica este sábado el diario "La Repubblica".

El Gobierno italiano negocia con Bruselas para dar luz verde a la nueva aerolínea Ita, a la que Roma prometió el pasado año una ayuda de 3.000 millones de euros con el fin de impulsar su operatividad en la etapa inicial y entregarle directamente los activos sanos de Alitalia, pero la Comisión Europea ha pedido que se convoque una licitación real, a precios de mercado y abierta a la competencia.

En este contexto, Ryanair podría tener interés en la compra de algunos activos de Alitalia como los derechos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos de Milán Linate y Roma Fiumicino, según Wilson.

"Italia representa el 32 % de nuestro negocio, con una cuota de mercado del 28 %", explicó, al tiempo que subrayó que Ryanair ha abierto recientemente nuevas bases en varias ciudades del país.

"Creemos que podemos seguir creciendo en Italia, así como en el resto de Europa: hoy estamos al 60 % de la capacidad ofrecida en 2019, el último año precovid y ya a partir del próximo año planeamos seguir aumentando y alcanzar, potencialmente ya el próximo verano, los niveles de hace dos años", añadió.

Afirmó que empresas como la suya permiten vuelos en el interior de un país por pocos euros, mientras que "las aerolíneas de servicio completo, además de recibir enormes ayudas de sus respectivos estados, al contrario que Ryanair que no se llevó ni un euro de dinero público, se verán obligadas a cobrar precios siempre superiores porque no saben competir en costes".

Por eso, animó a la nueva aerolínea italiana a quedarse con las rutas de largo radio y dejar a Ryanair y a otras aerolíneas de bajo coste las de corto y medio, porque Ita "no tendrá oportunidades de volar" en estas y ser rentable, opinó.

"Tengo la impresión de que no hay nada realmente nuevo, que al final Ita será la extensión de Alitalia. Con los problemas habituales ya vistos desde hace décadas (...) Cuando el mercado y la economía iban bien, Alitalia perdía. Cuando llegó la crisis del coronavirus, Alitalia fue aún peor", concluyó.

Preguntado sobre el aterrizaje forzoso de uno de sus aviones en Bielorrusia y la detención del periodista opositor bielorruso, Román Protasevich, el directivo se limitó a decir que la aerolínea está "cooperando plenamente con las agencias de seguridad de la UE y la OTAN".