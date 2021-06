R.Unido.- Putin pide al jefe del MI6 que no enturbie relaciones tras describir a Rusia como una "potencia en declive"

MOSCÚ, 5 (DPA/EP)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido al jefe del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido (MI6), Richard Moore, que haga lo posible para no enturbiar las relaciones entre ambos países después de que este último describiera al país como "una potencia en declive" y criticara el comportamiento "imprudente" del Kremlin.



En abril, Moore expresó su profundo enfado por el ataque con el agente nervioso Novichok ocurrido en 2018 en la localidad británica de Salisbury, en el que dos presuntos agentes rusos atacaron a Sergei Skripal, un exespía ruso convertido en agente doble del MI6, describió a Rusia como una "potencia objetivamente en declive económica y demográficamente" mientras atacaba las acciones del Kremlin.



En respuesta, Putin bromeó este viernes con la relativa inexperiencia de Moore en el cargo. "Creo que va a curtirse y a cambiar de opinión sobre ese declive que menciona", ha declarado Putin en rueda de prensa.



"Y si realmente estamos en declive... que no moleste. Que simplemente viva su vida y no intente estropear más las relaciones ruso-británicas. Nuestras relaciones comerciales han crecido durante los últimos meses. Si no intenta interferir con ese proceso, todo bien", ha añadido.



Las relaciones entre Moscú y Londres han sido particularmente tensas desde el ataque en Salisbury. Skripal sobrevivió, pero mató a Dawn Sturgess, de 44 años, después de que, sin saberlo, se rociara con el químico almacenado en un frasco de perfume que encontró su pareja, quien también acabó gravemente enferma.