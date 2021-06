Polémica en México por arresto de hombre que escondió a su pareja tener VIH

Una persona portadoras de VIH pinta una fachada hoy, frente a la fiscalía de Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La detención en Ciudad de México de un hombre por presuntamente haber ocultado a su novia tener el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) provocó este viernes polémica en redes sociales y duras críticas contra la Fiscalía capitalina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que sus agentes cumplieron una orden judicial de detención contra una persona identificada como Juan "N" por "la posible comisión del delito de peligro de contagio" y lo trasladaron al Reclusorio Norte de la capital.

"En agosto de 2019 la agraviada encontró, en el domicilio del hoy aprehendido, medicamentos para tratar una enfermedad transmisible, padecimiento que él no le había comentado, por lo que al considerarse en riesgo de ser infectada realizó la denuncia", detalló el Ministerio Público.

El arresto provocó el rechazo de usuarios en redes sociales como Eduardo Martínez, quien dijo: "Así es cómo se deja en evidencia el desprecio por los derechos humanos de la Fiscalía de la Ciudad de México".

"Ahora las personas que viven con VIH aun cuando estén en tratamiento, siendo indetectables, ¿van a la cárcel? Qué fuerte", expresó otro internauta llamado David.

Mientras que el activista Alaín Pinzón, director de la organización VIHve Libre, reivindicó que "vivir con VIH no es delito" y añadió: "si nos quieren encerrar, háganlo con todas".

Asimismo, miembros de su organización se concentraron frente una sede de la Fiscalía capitalina para protestar contra lo que consideran la criminalización del VIH.

Pintaron las paredes del edificio con las siglas VIH y portaron pancartas con consignas como "Mi VIH no me hace un delincuente".

Y recordaron que una persona con VIH medicada y con carga viral indetectable no transmite el virus.

Tras la polémica, el Ministerio Público de la capital emitió un comunicado en el que expresó "su más sentido y profundo respeto hacia cualquier persona, sin importar su condición de salud o diagnóstico médico, y en particular, a quienes viven con VIH".

El organismo dijo que no pretende "criminalizar a ninguna persona" y justificó que se limitó a cumplir "una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control" y a proceder "en defensa de la denunciante".

Asimismo, la Fiscalía se mostró favorable a "revisar y modificar la legislación que discrimine el estatus serológico de VIH", algo que depende del Legislativo.