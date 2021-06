Perú.- Keiko Fujimori apelará contra el mantenimiento de su ivestigación por delitos fiscales

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La candidata presidencial a los comicios del domingo en Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado su intención de apelar la decisión del Poder Judicial de no anular el cierre de la investigación fiscal en su contra por el caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016.



Una abogada de Fujimori, Giulliana Loza, ha informado de la intención de la candidata conservadora de presentar recurso a través de su cuenta en Twitter: no se puede imponer la "indefensión de las personas" ante la acusación del Ministerio Público, hecho que calificó como una "arbitrariedad".



"Sobre la decisión judicial, informo que apelaremos. No se puede instaurar como regla legal la indefensión de las personas frente a la arbitrariedad fiscal", ha asegurado.



Este viernes, el juez Víctor Zúñiga Urday declaró infundado el pedido de nulidad interpuesto por Fujimori para que se anule la denuncia de lavado de activos y organización criminal, entre otros delitos, y el proceso vuelva a investigación preparatoria.



El magistrado también rechazó el mismo requerimiento formulado por otros acusados en el proceso, como Jaime Yoshiyama Tanaka y el partido político Fuerza Popular que lidera Fujimori. Las defensas podrán apelar esta resolución.