Paraguay recibe cerca de 100.000 dosis de Moderna donadas por Catar

Asunción, 5 jun (EFE).- Paraguay recibió esta madrugada 99.600 dosis de la vacuna Moderna contra el coronavirus, donadas por Catar, que permitirán avanzar en el plan de inmunización del país sudamericano y vacunar a las mujeres embarazadas mayores de 18 años a partir de la semana 20 de gestación.

Este es el primer lote de las 400.000 dosis donadas por el emirato, y se espera que el resto de entregas lleguen a lo largo de junio y julio, según dijo el ministro de Salud, Julio Borba, a los medios presentes durante la llegada de las vacunas.

"Van a servirnos, en este momento, para inmunizar a nuestras mujeres embarazadas, que es un eslabón muy importante en el plan de vacunación", comentó el ministro.

Estas cerca de 100.000 dosis se destinarán a las mujeres embarazadas mayores de 18 años, a partir de la semana 20 de gestación, y se dará prioridad a las que trabajen en el sistema sanitario y no se pudieron vacunar en su momento, así como a aquellas que presenten alguna enfermedad de base.

A partir de este sábado, el Ministerio de Salud habilitará el registro de inscripción para las embarazadas y se espera que el lunes las autoridades sanitarias faciliten más información sobre el desarrollo de la vacunación para este grupo.

No obstante, ya avanzaron que deberán acudir con su cédula y un certificado médico en el que conste la edad gestacional y si presentan alguna enfermedad.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, instó a las embarazadas a inscribirse en la plataforma para poder planificar el reparto de las vacunas en las distintas regiones sanitarias.

"Cuando nosotros tenemos un panorama de mujeres registradas, la disponibilidad va en función de las registradas", explicó Castro.

Las proyecciones de embarazos previos al coronavirus apuntan a unas 60.000 mujeres que podrían cumplir con los requisitos de Salud para recibir la vacuna en las próximas semanas, según señaló el director del PAI.

PRÓXIMAS LLEGADAS

Borba avanzó que "esta semana estaría llegando" otro lote de vacunas Sputnik V, de las que Paraguay solo ha recibido 64.000 dosis del millón comprado a través del Fondo Ruso de Inversión Directa.

Las palabras de Borba llegan un día después de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciara la llegada de un avión con vacunas tanto para su país como para Paraguay, aunque no precisó el montante.

El ministro de Salud señaló que "es una posibilidad recurrir a Argentina" para conseguir próximos envíos desde Rusia y avanzó que "se está evaluando".

Además, ahora que Argentina comenzará la producción local de la vacuna rusa, Paraguay está "en conversaciones" con su país vecino para conseguir más biológicos.

"El señor canciller (Euclides Acevedo) estuvo en Buenos Aires estos días y está iniciando conversaciones para poder obtenerlas", dijo Borba, en relación al viaje de Acevedo a Argentina esta semana.

Paraguay también se encuentra en la lista de países con necesidades inmediatas a los que Estados Unidos donará vacunas.

En concreto, se espera que se repartan 6 millones de dosis, a través de Covax, para países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros de la Comunidad del Caribe (Caricom), así como República Dominicana.

Sobre este punto, el ministro de Salud comentó que son el canciller y el asesor presidencial Federico González quienes se están encargando de gestionarlo.

Paraguay, con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, 368.183 confirmados, con 9.609 fallecidos y 301.909 recuperados, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

El país sudamericano registró este viernes su mayor cifra diaria de contagios de covid, con 3.481 positivos.