Nepa gana la guerra de los rebufos

El piloto italiano de Moto3 Stefano Nepa (Gaviota Aspar Team Moto3), seguido del japonés Kaito Toba (Red Bull KTM Ajo), del turco Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) y del japonés Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3. EFE/ Román Ríos/Archivo

Montmeló (Barcelona), 5 jun (EFE).- El italiano Stefano Nepa (KTM) ganó la "guerra de los rebufos" y consiguió la primera posición de entrenamientos libres para la clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto3 en el circuito de Barcelona, en Montmeló, por delante del hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y del japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

La última salida a pista, con algo menos de tres minutos de entrenamiento efectivo, resultó decisiva para establecer la relación de pilotos que se habían ganado el pase a la segunda clasificación directa vespertina, y en la que el líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), se quedó fuera, aunque no fue el único piloto relevante que no consiguió su objetivo.

Una vez más, todos los pilotos aguantaron el máximo posible en sus talleres hasta que sus rivales decidieron salir a pista, momento en el que se formó un auténtico atasco en la calle de talleres para "posicionarse" en la única vuelta lanzada que, por tiempo, iban a poder realizar casi todos los pilotos.

Así, además de Acosta, no lograron su objetivo y se quedaron fuera de la segunda clasificación directa su compañero Jaume Masiá (KTM), el también español Sergio garcía (Gasgas), que había sido el más rápido en los primero entrenamientos libres, el italiano Andrea Migno (Honda) o el británico John McPhee (Honda).

Sí lograron el pase a esa clasificación, además de Stefamo Nepa, Gabriel Rodrigo y Tatsuki Suzuki, pilotos como el turco Denis Öncü (KTM), el surafricano Darryn Binder (Honda), uno de los pocos junto a Izan Guevara (Gasgas), que no pudieron rebajar sus registros del primer día, aunque lograron su objetivo de clasificarse.

El italiano Romano Fenati (Husqvarna), paró el crono en la sexta posición, por delante de su compatriota Niccolo Antonelli (KTM), el español Jeremy Alcoba (Honda) y el vencedor en Mugello, Dennis Foggia (Honda), además de los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Kaito Toba (KTM), el checo Filip Salac (Honda) y el español Adrián Fernández (Husqvarna). EFE

