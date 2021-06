"Nadie tiene que dudar que lo voy a dar todo" con España, asegura Laporte

El central hispano-francés Aymeric Laporte se mostró este sábado contento de jugar con la Roja asegurando que "nadie tiene que dudar que lo voy a dar todo" con España, tras ser nacionalizado pocos días antes de ser convocado.

"Estoy aquí para competir al máximo nivel, mi objetivo es el mismo que España, voy a darlo todo para ganar lo que nos viene por delante", afirmó Laporte en una rueda de prensa.

"Nadie tiene que dudar que lo voy a dar todo con esta selección", añadió Laporte, que fue nacionalizado español poco días antes de ser convocado por España, en un proceso impulsado por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Estoy aquí porque he querido, contento de la decisión que he tomado, disfrutando con los compañeros que me han ayudado muchísimo", añadió el central del Manchester City.

Laporte relató que antes de iniciar su proceso de nacionalización "me llamó Luis Enrique, me preguntó la situación, las ganas que tenía de defender este país, de competir al máximo nivel, le dije que estaba encantado de estar aquí y así ha sido".

El defensa debutó el viernes con la Roja en el amistoso contra Portugal (0-0), en el que acabó pidiendo el cambio, aunque este sábado se mostró tranquilizador.

"Me retiré del campo por descansar, llevaba tiempo sin jugar y me ha venido bien jugar este tiempo, no quería jugar más porque notaba sobrecargas", explicó, asegurando que "estoy bien".

El defensa de la Roja admitió que tiene muchos focos puestos sobre él y que "todo lo que bueno que haga va a resaltar muchísimo y lo malo también, pero esto es fútbol, hay que estar preparado para todo y yo lo estoy".

Laporte no quiso pronunciarse sobre si ve más favorita a Francia o España para la Eurocopa limitándose a afirmar que "hay más equipos que quieren competir".

No obstante, reconoció que "espero que seamos nosotros los que vamos a ganar, va a ser difícil, pero esperemos que podamos".

Laporte aseguró que ha recibido mensajes de felicitación de sus antiguos compañeros franceses y se mostró convencido de que cuando vea al seleccionador francés, Didier Deschamps, "la relación seguro que será cordial".

