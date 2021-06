Latinoamérica.- Limón preside este lunes el Foro de Alcaldes por el Reto Demográfico con pueblos menores de 5.000 habitantes

28-05-2021 La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD DIPUTACIÓN DE HUELVA.



La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, preside este lunes el Foro de Alcaldes y Alcaldesas para el Reto Demográfico, que tendrá lugar a las 11,00 horas en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano de La Rábida.



Según han informado a Europa Press desde la institución provincial, se ha convocado a todos los alcaldes de los municipios menores de 5.000 habitantes, así como hay que recordar que la lucha contra el despoblamiento en las zonas rurales es uno de los retos estratégicos de Limón para su mandato.



En esta línea, la presidenta ha recorrido cada rincón de la provincia dentro del marco de la ruta 'Pueblo a Pueblo', emprendida por Limón, al objeto de conocer las demandas e inquietudes de los distintos consistorios. Según ha reiterado ésta en sus intervenciones, "una de las prioridades" de su plan de Gobierno es "la lucha contra la despoblación".



Entre las diferentes líneas de trabajo, la Diputación ha puesto en marcha tanto un Comisionado Provincial para el Reto Demográfico como la Oficina 'Next Generation' del Plan de Recuperación para canalizar la captación y gestión de los fondos europeos que irán destinados a la provincia de Huelva.



Ambos departamentos están concebidos como proyectos transversales de toda la institución, que ponen sus recursos al servicio del Reto Demográfico, entre ellos los del Área de Desarrollo Local, para la captación de fondos europeos, así como sus herramientas de trabajo habituales en la cooperación con los ayuntamientos de la provincia.



De otro lado, según los datos que maneja la Diputación, la provincia ha experimentado un crecimiento poblacional en el periodo 2000-2020 de un 14,38 por ciento, aunque este dato oculta "un fuerte desequilibrio" poblacional entre el medio rural y urbano, ya que en la provincia el 75 por ciento de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y en ellos habita el 19 por ciento de la población.



No obstante, la pérdida de población no es un fenómeno que se asocie sólo al medio rural, puesto que se da también en grandes ciudades, sin embargo, no se está ante un riesgo de despoblación sólo por el hecho de perder población. En cuanto a comarcas, las del Andévalo, Cuenca Minera y Sierra de Aracena y Picos de Aroche son las que, a juicio de los indicadores utilizados, presentan "claramente síntomas" de despoblación, aunque la que más se acerca al riesgo de despoblación es la Sierra de Aracena con una densidad del 12,57 por ciento.