La nicaragüense Chamorro mantiene "la frente en alto" tras su arresto, dice su hermano

Managua, 5 jun (EFE).- Tras cuatro días de arresto domiciliario por un caso de presunto lavado de dinero, la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, inhabilitada para acudir a los comicios presidenciales de noviembre, permanece totalmente incomunicada pero "con la frente en alto", dijo este sábado a Efe su hermano mayor.

"Hasta el día de ayer a sus hijos se les permitió visitarla, Antonio Ignacio y Cristiana María, ella (Cristiana) siempre con la frente en alto", afirmó Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano mayor de Cristiana, exdiputado nacional (2007-2017) y exconcejal de Managua (2004-2006).

La directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) se encuentra bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio por una orden del Poder Judicial a petición del Ministerio Público, que la investiga por supuestamente cometer los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos” por parte del Ministerio Público.

Chamorro, quien ha calificado al mandatario Daniel Ortega de "dictador" y le señalado de estar "muerto de horror" ante la posibilidad de perder el poder, anunció en mayo que se inscribiría como precandidata presidencial para las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el gobernante busca su tercera reelección consecutiva.

Pedro Joaquín, también hermano del ganador del premio Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien ha sufrido dos confiscaciones por parte del Gobierno, insistió en que habla exclusivamente a título personal y dijo que Cristiana tiene "buen estado de salud, la han tratado bien", aunque mencionó se siente "muy preocupado por la situación que está ella travesando".

EXPRESIDENTA DESCONOCE SITUACIÓN DE SU HIJA

El hermano mayor afirmó que la situación de Cristiana no ha sido informada a su mamá, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien sufre una enfermedad que afecta su estado de conciencia y es conocida por haber derrotado a Ortega en las elecciones de 1990.

Pedro Joaquín dijo estar "extrañado" de que el Gobierno acuse a Cristiana porque "supuestamente encontró inconsistencias en el estado financiero de la Fundación de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, documentos que ya los tenía el Ministerio de Gobernación desde esas fechas".

"Pero, las encontró hasta que mi hermana se lanzó a la Presidencia y tenía preferencias en las encuestas de opinión", añadió.

De acuerdo con la encuestadora Cid Gallup, Cristiana Chamorro Barrios es la candidata presidencial con mayor popularidad en Nicaragua, lo que le podría dar votos suficientes para emular la victoria de su mamá en 1990.

El hermano mayor insistió en que "acusarla de lavado de dinero no tiene ningún sentido, las agencias que a financiaron han declarado que fue un dinero completamente limpio, le han pretendido negar sus derechos constitucionales, digo pretendido porque según la Constitución esto únicamente ocurre con sentencia firme".

Asimismo, Pedro Joaquín Chamorro Barrios reconoció el "respaldo unánime nacional e internacional" hacia su hermana, pero lamentó su condición de aislamiento.

"No sé para cuántos días tendrá alimentos (…) lo único que yo quisiera es que de alguna manera mi hermana sintiera ese apoyo para darle más ánimo, pero ella está totalmente aislada de teléfonos, de noticias, de televisión", puntualizó.