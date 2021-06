Jennifer Brady abandona por lesión ante Coco Gauff en 3ª ronda de Roland Garros

La estadounidense Jennifer Brady, decimocuarta del mundo, abandonó este sábado su partido ante su compatriota Coco Gauff, víctima de una lesión en el pie cuando sólo se habían disputado 23 minutos desde el inicio del choque de tercera ronda de Roland Garros.

Luego de la retirada de Naomi Osaka, segunda del mundo, invocando sus problemas de ansiedad y episodios depresivos, de la baja por lesión de Petra Kvitova (12ª) y de la N.1 del mundo Ashleigh Barty, también lesionada, una nueva cabeza de serie abandonó prematuramente el torneo parisino.

Brady, finalista del Abierto de Australia 2021, tiró la toalla tras intercambiar opiniones con el médico al término del primer set, que había perdido 6-1.

La tenista de 26 años abandonó la pista visiblemente abatida y al borde de las lágrimas.

Minutos después en conferencia de prensa, explicó que sufre una lesión en el pie desde el torneo de Roma.

"Esta mañana sentí que no iba bien (...) En la pista estaba al 20% de mi capacidad, apenas podía moverme, no podía servir a plena potencia", explicó la estadounidense, precisando que llegó a considerar no venir a Roland Garros por ese dolor, aunque este sábado "el sufrimiento no era soportable".

Coco Gauff, 25ª del mundo, accedió por primera vez a octavos de final de Roland Garros. A sus 17 años, igualó su mejor actuación en Grand Slam, lograda en Wimbledon 2019 y en el Abierto de Australia 2020.

Para tratar de meterse por primera vez en cuartos de un 'Grande', Gauff se medirá con la tunecina Ons Jabeur, 26ª del mundo, quien se clasificó este sábado en tres sets ante la polaca Magda Linette (3-6, 6-0, 6-1).

