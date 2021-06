Haití estudia aplazar el referéndum constitucional y las elecciones

El presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/ JEAN MARC HERVE ABELARD/Archivo

Puerto Príncipe, 4 jun (EFE).- Las autoridades haitianas anunciaron este viernes que podrían modificar las fechas de celebración del referéndum constitucional y las elecciones debido al repunte de casos de la covid-19 en el país.

El Consejo Electoral Provisional informó en un comunicado que espera "la evaluación de las autoridades de salud y las opiniones técnicas" para tomar una decisión en relación a las fechas de las citas electorales.

El referéndum está previsto para el 27 de junio y las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el próximo 19 de septiembre, mientras que en noviembre se celebrarán las municipales y, en caso de ser necesaria, la segunda vuelta de las presidenciales.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, está impulsando un referéndum para aprobar una nueva Constitución, pero este proyecto no cuenta con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.

La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo.

No obstante, tanto Estados Unidos como la OEA sí respaldan la celebración de las elecciones del próximo mes de septiembre.

Moise afirma que la Constitución de 1987 es la fuente de la constante inestabilidad política que ha vivido el país en las últimas décadas.

El borrador de la nueva ley fundamental fue redactado por un pequeño grupo de expertos y el Gobierno invitó a toda la sociedad civil a participar en la discusión del texto para sugerir posibles modificaciones.

No obstante, la oposición no se ha sumado a este proceso, ya que está en guerra abierta con Moise y, desde el pasado febrero, no reconoce la legitimidad del mandatario.

El propio referéndum es polémico porque la actual carta magna prohíbe expresamente la celebración de una consulta con miras a cambiar la ley fundamental.

El proyecto de nueva Constitución pretende dar más poderes al presidente, prevé un legislativo unicameral -lo que implica la eliminación del Senado- y también estipula que las elecciones se decidan en una única vuelta.

El borrador constitucional contempla una única reelección presidencial que, a diferencia de ahora, podría ser consecutiva, pero una disposición transitoria impediría a Moise ser candidato en 2021.