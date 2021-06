Gómez Noya visita a los Brownlee en Leeds para reeditar un nuevo duelo

El pentacampeón del Mundo de triatlón, Javier Gómez Noya. EFE/ Sergio G. Cañizares/Archivo

Madrid, 5 jun (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia del triatlón, protagonizará este domingo en la localidad inglesa de Leeds (Reino Unido) una nueva edición de sus históricos duelos deportivos contra los hermanos Brownlee, Alistair y Jonathan, en la segunda prueba del Mundial, que se disputa 'en casa' de estos últimos.

Alistair, de 33 años, doble campeón olímpico -que en Río'16 (Brasil) revalidó el título de Londres 2012- y doble oro mundial; y Jonathan (31) -campeón del mundo en 2012; y plata y bronce olímpico- recibirán en su feudo de Leeds al 'hombre de hierro' del deporte español, con el que protagonizaron inolvidables enfrentamientos; entre los que destaca el olímpico de hace nueve años en la capital británica. Donde Gómez Noya (37) ganó la plata, clasificándose entre los dos hermanos más famosos de la historia del triatlón. En una de las más apasionantes pruebas de todos los tiempos.

Cuatro años después se esperaba la gran revancha olímpica en Rio de Janeiro. Pero sólo un mes y medio antes de la prueba que se disputó en la icónica playa de Copacabana, el astro gallego se lesionó un codo tras accidentarse mientras se estrenaba en bici. Alistair repetía oro y Jonathan también aprovechó la ausencia de Javi para completar 'doblete' olímpico fraterno para Gran Bretaña.

Esta vez, el enfrentamiento se prevé bastante diferente a todos los anteriores; porque el último título mundial de todos ellos, el quinto de Gómez Noya -al igual que Alistair, cuádruple campeón de Europa- data de 2015. Otro español, el balear Mario Mola, que no competirá en Leeds, sucedió en el historial de las Series Mundiales al Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2016, ganando los siguientes tres títulos; y el francés Vincent Luis, que sí competirá este domingo en Inglaterra, se anotó los dos últimos.

Leeds albergará, de nuevo en distancia olímpica -1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera a pie- la segunda prueba del Mundial; después de la de Yokohama. Disputada el mes pasado en la citada localidad japonesa y que se saldó con triunfo del noruego Kristian Blummenfelt, por delante del belga Jelle Geens y del estadounidense Morgan Pearson; que portarán los tres dorsales mas bajos en Yorkshire. Donde los dos triatletas más ilustres de la zona se exhibieron en 2017, en una prueba en la que Alistair volvió a encabezar 'doblete' familiar y que otro español, el talaverano Fernando Alarza, que también apunta alto este domingo, acabó tercero.

Curiosamente, Alarza se proclamó campeón del mundo júnior en 2010 en Budapest, el mismo fin de semana en el que Jonny Brownlee ganaba el oro sub'23 y Gómez Noya acababa festejando en la capital húngara, para mayor desgracia del alemán Jan Frodeno -oro olímpico en Pekín'08 y triple ganador del Ironman de Kona (Hawai), que se desmoronó ese día- el que era entonces su segundo título mundial.

En Leeds, donde (como prueba de que la historia ha cambiado bastante) Alistair saldrá con el dorsal 30 y Gómez Noya -que se perdió Yokohama a causa de una infección bucal- con el 54, están en juego muchas plazas olímpicas, con miras a los Juegos de Tokio, a finales del mes próximo.

De hecho, Jonathan es el único fijo del equipo de Reino Unido, que tiene una segunda plaza -no nominal, pero que según el ránking sería para Alex Yee, cuarto en Yokohama- y que busca el tope de tres. Algo que lograría a través de Thomas Bishop, para el que han 'trabajado' en las últimas pruebas ambos hermanos y que, en un planteamiento no poco perverso, podría hipotéticamente quedar fuera de los Juegos si el nominado acabase siendo Alistair.

Antes de la muy emocionante prueba masculina, en la que el vigués Antonio Serrat será el tercer español en liza; se disputará la femenina, en la que España estará representada por la extremeña Miriam Casillas y la barcelonesa Anna Godoy, que serán olímpicas en Tokio, donde acompañarán a Gómez Noya, Mola y Alarza. Noticia que, salvo absoluta sorpresa, se hará oficial el próximo día 16.

La estadounidense Taylor Spivey, cuarta en Yokohama -donde su tocaya Knibb encabezó un 'doblete USA' por delante de Summer Rappaport: ambas ausentes en Leeds-, portará el dorsal 2. El 1 lo lucirá la holandesa Maya Kingma, en una prueba en la que Casillas (5), que en Yokohama logró su mejor clasificación en una prueba del Mundial, al acabar octava, encontrará entre sus más egregias rivales a la doble campeona del mundo de Bermudas Flora Duffy (2016 y 2017), a la galesa Non Sanford -oro mundial en 2013- y a la estadounidense Katie Zaferes, que ganó las 'World Series' hace dos años.

Adrian R. Huber