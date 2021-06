Fútbol/Selección.- Oyarzabal: "No por ser el primer gran torneo para muchos significa que vaya a ser peor"

"Veo a la gente tranquila y con ganas de hacerlo bien, estoy convencido de que se pueden hacer las cosas bien"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal afronta "ilusionado" su participación con la selección española en "un escenario importante" como la Eurocopa, un torneo que no cree que "vaya a ser peor" porque sea "el primer gran torneo" para muchos de los internacionales y en el que piensa que pueden "dar el nivel como se dio anteriormente".



"Siempre tiene que haber una primera vez para la gente para un gran torneo de este tipo. Para muchos de los que estamos aquí quizá es la primera vez, pero por ser la primera vez no significa que va a ser peor", expresó Oyarzabal en una entrevista a Europa Press.



El futbolista de Eibar recordó que "todos" los internacionales convocados juegan "en equipos importantes". "Y cada fin de semana dan el callo. Creo que este es un equipo muy bueno y que podemos hacer cosas bonitas, vamos a necesitar de todos para que las cosas vayan bien", subrayó.



Para el jugador de la Real Sociedad, "siempre es una buena noticia" ser convocado por la selección a pesar de que una temporada ya de por sí extenuante se alargue. "Por las circunstancias ha sido una temporada diferente y todo se ha juntado, pero venir con la selección es una buena noticia y más cuando está en juego una Eurocopa. Yo estoy contento e ilusionado de estar para intentar hacerlo lo mejor posible", comentó.



Y estar en esta lista era una de sus prioridades para esta campaña. "Las prioridades son por momentos. Una vez que ganamos la Copa, eran conseguir puesto europeo con el club, y una vez terminado, si se podía, venir a la selección porque todo jugador, como es mi caso, lo está deseando. Para cada momento ha habido una oportunidad y se ha podido cumplir todo, así que contento y con ganas", apuntó.



"Estoy contento por poder contar con convocatorias, partidos y minutos y estoy agradecido a los seleccionadores por darme las oportunidades. Yo voy a intentar hacerlo bien, trabajando y entrenando cada vez que me toque para darle motivos al seleccionador para tener minutos y seguir viniendo", añadió Oyarzabal.



El delantero de la Real Sociedad ya fue convocado en 2016 en una preselección para preparar la Eurocopa de semanas después hasta que estuviesen los jugadores del Real Madrid y el Atlético de Madrid que tenían que disputar la Liga de Campeones.



"QUIZÁ EN 2016 NO TENÍA TAN INTERIORIZADO LO QUE ERA LA SELECCIÓN"



En comparación con aquella fecha, "como es lógico, ha habido un cambio generacional importante", recuerda. "Estamos en el proceso. Hay momentos en los que esto se tiene que dar y tanto yo como la gente cercana a mi edad estamos en ese cambio que cada vez se está dando más, pero creo que podemos dar el nivel como se dio anteriormente y dejar la selección donde se merece", recalcó.



Koke Resurrección advirtió ante los medios que notaba menos presión alrededor en la selección que en otras ocasiones como puede ser hace cinco años y el guipuzcoano aclara que aún era muy joven. "Era mi primer año en Primera y no todavía no sabía cómo funcionaba todo aquello. Para mí fue un premio muy grande poder debutar con tan pocos partidos y tan poco tiempo en Primera, y quizás no tenía tan interiorizado lo que era la selección y la presión que se tenía entonces", confesó.



"En mi caso, he jugado una Eurocopa Sub-21 en 2019 en la que si teníamos esa presión de ganar por haber tenido antes la oportunidad y no haberlo conseguido. Ahora veo a la gente tranquila y con ganas de hacerlo bien, estoy convencido de que se pueden hacer las cosas bien", puntualizó.



Oyarzabal tampoco esconde que hay diferencias entre jugar un Eurocopa Sub-21 y una con la Absoluta, aunque la primera "también te marca mucho y puede cambiar muchísimo la trayectoria de los jugadores". "Pero de puertas hacia fuera es un cambio grande. Una Eurocopa también te cambia la trayectoria, pero a un nivel mucho más grande porque es la mayor competición a nivel de selecciones y es un escenario importante para demostrar y dejar ver que estás capacitado para estar en la selección", admitió.



"OJALÁ TENGA LA POSIBILIDAD DE IR A LOS JUEGOS"



En este sentido, el delantero de la Real Sociedad deja claro que no le gusta hablar "de quien puede ser favorito o quien puede ganar" un torneo así y si España estaría en esa terna porque "eso lo va ir marcando la competición". "Tenemos potencial para hacer las cosas bien y para hacer un torneo digno y bonito, pero sabemos que va a ser difícil porque cualquier rival te puede poner en aprietos y habrá que dar la mejor versión para que las cosas vayan bien a nuestro favor", declaró.



Ahora, en estos primeros días de concentración, hay "un poco de todo" en cuanto a la preparación y la carga física y táctica. "El míster nos ha dado la confianza para que en cada momento le transmitamos las sensaciones que tenemos cada uno y que hablemos con él por si nos sentimos mejor o peor para regular la carga de entrenamiento", explicó.



"Cada uno venimos de un club y con unas ideas, y ahora nos vendrá bien tener estos 15 días antes de los primeros partidos servirá para conocernos mejor y ver lo que el entrenador quiere de cada uno", agregó el jugador vasco, que reconoce que puede "jugar en diferente posiciones" del frente ofensivo y que todos están preparados para jugar donde les pida Luis Enrique porque han "venido a sumar y ayudar".



Y el eibarrés completa una lista de delanteros con mucha versatilidad y diferentes unos de otros, lo que le facilita "tener diferentes recursos para las diferentes situaciones de los partidos y adecuarlo a lo que se necesite".



Finalmente, Oyarzabal mostró su disposición a jugar con la selección en los Juegos de Tokio. "Estoy dispuesto a lo que me digan. Cuando una temporada se alarga todo el mundo quiere jugar el máximo número de partidos. Ante una oportunidad como son los Juegos estoy dispuesto y ojalá tenga la posibilidad de ir", sentenció.