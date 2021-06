Fútbol/Segunda.- Previa del Leganés - Rayo Vallecano

El Rayo no quiere sustos en Butarque



Los franjirrojos afrontan la vuelta con un 3-0 de colchón; y el Lega, con la ilusión de una difícil remontada



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano visita Butarque este domingo (21.00 horas) con la intención de superar sin problemas el partido de vuelta de las semifinales del 'playoff' de la Liga SmartBank tras el 3-0 logrado en el choque de ida, una gran ventaja que les acerca a la final para subir a Primera División.



El equipo de Andoni Iraola firmó un resultado sorprendente en Vallecas el pasado jueves, sobre todo cuando Bebé logró el tercero de la noche con una falta desde fuera del área. Los franjirrojos daban por bueno el 2-0 pero el regalo del jugador portugués, cuando el tiempo llegaba a su fin, le da más renta todavía a un equipo que mostró más hambre y más ambición que su rival.



Pese a los datos recientes, el Leganés sólo había encajado dos goles en los ocho últimos partidos, y no perdía desde hace casi dos meses, el equipo de la barriada madrileña estuvo muy atinado y dejó prácticamente hecho el billete a la final. Para ello podrían perder incluso hasta por 2-0 en Butarque, pero no 3-0, resultado que les llevaría a la prórroga y a la posterior eliminación debido a la peor clasificación en la Liga regular.



Esa ventaja es con la que juega la moral de un Lega que ha tratado de animarse en los días previos a la 'final'. "Vamos a ir a por ello con la idea y la ilusión de que entre todos se puede hacer algo bonito", dijo el técnico blanquiazul, Asier Garitano, recordando que existen "muchos ejemplos" en la historia del fútbol que les dan la razón para que se produzca una posible remontada.



Iraola, por su parte, -que meterá alguna rotación en su once-, sobre todo en función de cómo vaya la eliminatoria, dijo que "la misma ilusión que el Rayo, la tiene el Leganés" y avisó del peligro de su rival. "Queda la segunda parte de la eliminatoria y muchas veces es la que decide. Nosotros intentaremos hacer un buen partido porque el Leganés tiene nivel para complicarte", apuntó.



Butarque volverá a tener público para ver a su equipo un año y tres meses después, un total de 1.500 espectadores. Ese será otro aval de los leganenses, que disputan el primer playoff de ascenso de toda su historia en busca del que sería el segundo ascenso de sus casi 100 años de vida. El Rayo, por su parte, busca regresar a Primera dos años después y su octavo ascenso a la máxima categoría.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



LEGANÉS: Riesgo; Palencia, Javi Hernández, Sergio González, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Eraso, Rober Ibáñez, Avilés, Juan Muñoz y Miguel de la Fuente.



RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Mario Hernández, Saveljich, Catena, Fran García; Santi Comesaña, Mario Suárez, Trejo; Isi, Álvaro García y Qasmi.



--ÁRBITRO: José Antonio López Toca (C.Cántabro).



--ESTADIO: Municipal Butarque.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.