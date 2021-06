Facebook suspende por dos años a Trump

Actualiza con reacción de Donald Trump ///San Francisco, 4 Jun 2021 (AFP) - Facebook fijó el viernes en dos años la suspensión del expresidente estadounidense Donald Trump en esa red social por considerar que merece el máximo castigo por violar sus normas durante el mortal asalto al Capitolio el 6 de enero.La sanción se aplica desde el 7 de enero, cuando Trump fue expulsado de la plataforma, y se produce después de que la junta de supervisión independiente de Facebook dijera que una exclusión por tiempo indefinido debía revisarse."La decisión de Facebook es un insulto a los 75 millones de personas, y a muchas otras, que votaron por nosotros en las fraudulentas elecciones presidenciales de 2020", dijo el exjefe de Estado, condenado al ostracismo por la mayoría de las principales plataformas desde disturbios en los que murieron varias personas y conmocionaron el país.Al explicar la decisión, Nick Clegg, vicepresidente de Facebook para asuntos mundiales, dijo que las acciones de Trump "constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos"Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.Cumplidos los dos años de suspensión, un panel de expertos evaluará si las actividades de Trump siguen amenazando la seguridad pública, según Clegg."Si determinamos que aún hay serios riesgos para la seguridad pública, extenderemos la restricción por determinado tiempo y se seguirá reexaminando hasta que el riesgo haya disminuido", dijo Clegg.Cuando cese la suspensión y en caso de violar de nuevo la normas de la compañía, Trump enfrentará sanciones mas severas que podrían llegar a su exclusión permanente de Facebook, según Clegg."Sabemos que la decisión de hoy será criticada por mucha gente", afirmó. "Pero nuestra tarea es tomar una decisión lo más proporcionada, justa y transparente posible, ajustándonos a la instrucción dada por la Junta Supervisora".El mes pasado ese panel independiente dijo que Facebook reaccionó correctamente al bloquear a Trump por sus comentarios sobre el mortal asalto al Capitolio. Sin embargo, afirmó también que la plataforma no debería aplicar una pena por tiempo indeterminado. - "Insulto" - Casi inmediatamente, Trump dijo que la sanción es un "insulto" a sus votantes y renovó sus nunca probadas denuncias de fraude en la elección presidencial que perdió ante Joe Biden."No se les debería permitir que se salgan con la suya con esta censura y silenciamiento", dijo en un comunicado.Pero Angelo Carusone, del grupo observador izquierdista Media Matters for America, consideró peligrosa la decisión de Facebook. Sostuvo que si Trump vuelve a ser admitido "la plataforma seguirá siendo un caldero de extremismo, desinformación y violencia".Activistas de un grupo que irónicamente se autodenomina Junta Supervisora Real de Facebook calificó de tardías e insuficientes las decisiones de la red social."Facebook no debería precisar de una Junta Supervisora de 130 millones de dólares y un equipo de profesores de derecho para que le digan que dictadores y autócratas andan sueltos en sus plataformas", dijo el grupo en un comunicado.Trump fue suspendido de Facebook e Instagram tras publicar videos durante el ataque al Capitolio perpetrado por simpatizantes suyos que se negaban a admitir la derrota en las elecciones de noviembre. "Los amamos. Ustedes son muy especiales", decía Trump en esas publicaciones.El panel le dio a Facebook seis meses para justificar por qué el veto a Trump debía ser permanente lo cual dejó la pelota en el campo del jefe de la compañía, Mark Zuckerberg, y desnudó la debilidad de la red social para autorregularse.Zuckerberg ha remarcado que las empresas privadas no deberían ser árbitros de la verdad cuando se trata de lo que dicen las personas.La junta supervisora, concebida por Zuckerberg como una suerte de corte suprema para cuestiones difíciles sobre contenidos, dijo que ha comenzado a revisar su última decisión sobre Trump "y ofrecerá nuevos comentarios cuando su examen se haya completado".El vicedirector del Stern Center de la Universidad Nueva York, Paul Barret, saludó la sanción aplicada por Facebook."Donald Trump muestra cómo un líder político puede abusar de las redes sociales para socavar instituciones democráticas como las elecciones o una pacífica transferencia del poder", dijo Barret."Fue justificado que Facebook quitara a Trump de sus plataformas y ahora la compañía apropiadamente decidió aplicar más vigorosamente sus reglas contra otras figuras políticas también", añadió. juj/jul/led/dga/gm/dg/yow -------------------------------------------------------------