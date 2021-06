Eva Longoria, Pitbull y Cher se unen a la campaña "Call for Code" de la ONU

En la imagen, la actriz estadounidense Eva Longoria. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Nueva York, 5 jun (EFE).- Más de una treintena de celebridades, entre ellas Alejandro Sanz, Celine Dion, Eva Longoria, Pitbull, Chayanne, Cher y Barbra Streisand, se han unido a "Call for Code", la campaña de la ONU lanzada este sábado para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a frenar el cambio climático.

"El desafío global nos pertenece a todos. Busquemos soluciones para salvar nuestro planeta", decía este sábado en su cuenta de Twitter Alejandro Sanz.

Se trata de una iniciativa lanzada por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las redes sociales en la que las celebridades y estrellas deportivas y de la moda urgen a los más de 24 millones de desarrolladores de tecnología que creen soluciones para ayudar a paliar el calentamiento global.

En total, la treintena de estrellas que participan en la acción de 24 horas cuentan con más de 500 millones de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram.

También participan en la iniciativa, que coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente, Don Cheadle, Carole King, Rod Stewart, Kevin Bacon, Pierce Brosnan, Padma Lakshmi, Melissa Etheridge, Sia, Kesha, Quincy Jones y KT Tunstall, entre otros.

Desde que en marzo de 2020 Lady Gaga publicara un video-mensaje en el que pidió a las "estrellas del rock de la tecnología" que se comprometieran con la causa, más de 400.000 programadores de 179 países se han apuntado al "Call for Code", que se ha convertido en una de las iniciativas tecnológicas más grandes de la historia y ha resultado en la creación de unas 15.000 aplicaciones.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU es uno de los socios globales de "Call for Code", una iniciativa creada en 2018 por David Clark, consejero delegado de "David Clark Cause", junto con IBM y The Linux Foundation.

Además de los 30 millones de dólares donados inicialmente por IBM a lo largo de cinco años para apoyar "Call for Code" y otros 25 millones que añadió después, apoyan la campaña importantes corporaciones, entre ellas Intuit, Arrow Electronics e Ingram Micro.

“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha ayudado a guiar el esfuerzo 'Climate Change Call for Code', que continua trabajando con los 193 países miembros hablando sobre la crisis de derechos humanos en desarrollo creada por la crisis climática", dijo en un comunicado Clark.