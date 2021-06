España.- La Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional las restricciones en restauración y ocio nocturno

05-06-2021 El vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal (i), y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López (d), acuden a una concentración de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en defensa de sus derechos, en la Puerta del Sol, a 5 de junio de 2021, en Madrid (España). La AUGC ha convocado esta protesta para expresar su malestar ante lo que consideran un "retroceso" de sus derechos. Este colectivo denuncia el trabajo sin turnos y que no se ha cumplido en su totalidad el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018. También se quejan del reparto en el concepto de productividad y la aplicación de una jornada laboral cuyos turnos no permiten la conciliación familiar. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha subrayado este sábado que el gobierno regional recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden publicada por el Ministerio de Sandidad en el BOE sobre las nueves restricciones en la restauración y el ocio nocturno.



Durante su participación en una manifestación de la AUGC en la Puerta del Sol, el consejero ha defendido seguir aplicando en la región las medidas de seguridad por la pandemia de la Covid-19 establecidas en la legislación autonómica "que son mejores que las que pretende el Gobierno" de Pedro Sánchez y ha explicado que el Ejecutivo regional está "a lo que digan los servicios juríricos respecto a la aplicación de las medidas que la Comunidad de Madrid viene adoptando".



En su opinión, estos acuerdos son "ilegales" y "una auténtica barbaridad" desde el punto de vista sanitario. "No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego, atacan el sentido común. No puede haber medias más restrictivas en estos momentos que con incidencias que superaban los mil casos por cien mil habitantes en cinco comunidades", ha defendido en relación a los votos en contra de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia.



Además, ha acusado al Gobierno central de "invadir" competencias de las Comunidades Autónomas. "Es lo que está haciendo. Para que un acuerdo sea obligatorio primero no tiene que tener votos en contra y además no puede vulneral el reparto competencial que establece la Constitución", ha subrayado.



López también ha cargado contra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la que ha acusado de actuar nuevamente de manera "torpe en lo sanitario, en lo jurídico y en lo político". "Vive como siempre totalmente apartada de la gestión del coronavirus", ha señalado, poniendo el acento en que "en los momentos más difíciles desistió de coordinar" y "ahora en un momento más fácil" quiere imponer esas restricciones.



"No tiene ningún sentido, salvo que a lo mejor lo que quieran es despistar a la opinión pública, generar debates absolutamente e inoperantes para que no hablemos de lo importante en este caso, que es la brutalidad democrática" de los indultos del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los presos del 'procés' independentista catalán, ha dicho.