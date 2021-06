España.- Casi 139.000 inscritos de Podemos podrán votar desde este domingo a los aspirantes a liderar el partido

11-02-2017 Imagen de recurso de la Asamblea Ciudadana de Podemos en Vistalegre. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA PODEMOS



Casi 139.000 inscritos podrán votar a partir de este domingo a los tres candidatos que aspiran a liderar Podemos en el marco de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación, así como a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano y del Comité de Garantías.



Para esta proceso optan al puesto la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo.



Podemos abre desde este domingo hasta el próximo 12 de junio la votación telemática para aquellos inscritos que han verificado su identidad y que estaban ya registrados antes del 27 de mayo, tal y como pauta el reglamento de la cuarta Asamblea Ciudadana.



Según han explicado fuentes de la formación a Europa Press, el censo electoral lo componen 138.847 personas que cumplen estos requisitos, aunque esta cifra podría variar ligeramente a falta de los últimas comprobaciones.



El método de votación para determinar los integrantes del Consejo Ciudadano Estatal es el sistema 'DesBorda', que ya ha sido empleado en otras asambleas. Aunque la elección del secretario general y el Consejo Ciudadano Estatal son independientes, las candidaturas cuentan listas vinculadas al máximo órgano de dirección entre asambleas.



Las bases de Podemos también decidirán sobre los documentos (estrategia política, organización, código ético y feminismos) que se presentan a este cónclave asambleario. De esta forma, la candidatura cuyo texto organizativo sea vencedor determinará el número de integrantes que tendrá el Consejo Estatal Ciudadano.



ETAPA POSTIGLESIAS Y SIN VISTALEGRE



La cuarta Asamblea Ciudadana supone un cambio de ciclo en Podemos, que encumbrará a un nuevo líder tras siete años dirigido por Pablo Iglesias, cofundador del partido y que renunció a la política tras las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo.



Además, la formación celebrará el encuentro presencial con sus bases, que cerrará el proceso asambleario y en el que se proclamarán el resultado de las votaciones, en el Auditorio Paco de Lucía de la localidad madrileña de Alcorcón.



Con ello, rompe con otro icono que ha marcado a Podemos desde sus primeros pasos al no escoger el Palacio de Vistalegre, en el que tuvieron lugar las dos primeras citas asamblearias (la tercera se hizo de forma telemática a causa de la pandemia del Covid-19).



CANDIDATOS



Belarra parte como principal candidata a relevar a Iglesias al frente de Podemos con su candidatura 'Crecer', que cuenta con la titular de Igualdad, Irene Montero, como número dos y agrupa a numerosos dirigentes de la formación (incluidos once coordinadores autonómicos).



Para esta nueva etapa, la aspirante a liderar el partido apuesta por un nuevo liderazgo "coral" y la feminización de la dirección, además de situar como objetivo enraizar a Podemos en los diferentes territorios. Su candidatura también destacó que se "dejará la piel" para que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, pueda convertirse ser la primera presidenta del país en las próximas elecciones generales.



A su vez, Tettamanti ha apostado mediante su candidatura, 'Podemos Hori por aplicar la limitación de ostentar un solo cargo entre los miembros de Podemos, ya sea interno e institucional, y defiende que los representantes del partido en el Ejecutivo no deberían formar parte de la dirección. También quiere aumentar la transparencia a la hora de publicar los gastos e ingresos del partido, así como recuperar la obligación de que las retribuciones que perciben los representantes públicos del partido sean equivalentes a tres veces el salario mínimo interprofesional.



A su vez, Barredo ya se midió a Iglesias en Vistalegre III y lidera la candidatura 'Nuevo Impulso' que, como explica, pretende recuperar "el proyecto original" de Podemos, en el que "la participación, la horizontalidad y la transparencia se prediquen con el ejemplo".



También proclama que "toca regenerar" Podemos "desde el reconocimiento de los aciertos pero relevando a quienes vulneran los derechos fundamentales de los disidentes o críticos". Además, ha sido muy crítico con la organización de esta asamblea y avanzó impugnaciones.