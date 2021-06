"El Diablo" Quartararo vuelve a ser el más rápido

El piloto francés Fabio Quartararo entra en primera posición tras finalizar la sesión de clasificación del Gran Premio de Cataluña, que se disputa en el circuito de Montmeló.- EFE/Alejandro García

Montmeló (Barcelona), 5 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo va camino de hacer más que válido su apodo de "El Diablo", al conseguir la quinta mejor clasificación de entrenamientos, tras ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se disputa en el circuito de Barcelona.

Quartararo cuenta, además, con tres victoria de seis posibles y un nuevo triunfo le situaría en una posición privilegiada al frente de la clasificación del mundial, en el que ahora cuenta con 24 puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco. En el resto de categorías mandaron el australiano Remy Gardner (Kalex) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

Quartararo logró un mejor tiempo y nuevo récord con un registro de 1:38.853, con el que sumó su quinta "pole" del año, la decimoquinta en la categoría reina y la decimoctava de su carrera deportiva, por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que tuvo un gesto muy simpático con Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) durante la primera clasificación, y del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).

Márquez cogió "la rueda" de la Ducati Desmosedici del australiano, si bien a ninguno de los dos les salían buenos tiempos y sí a Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), que desbancó de la segunda plaza a Espargaró, pero en la cuarta vuelta Miller acertó en todos los parciales para colocarse líder, con Marc Márquez quinto y, en la última vuelta lanzada el de Ducati tiró con fuerza y se llevó tras su estela tanto a Marc como a Pol Espargaró.

Márquez consiguió su objetivo de acabar arriba en la tabla tras Jack Miller, pero no contó con que, por detrás, le quitó en el último momento la clasificación su compañero en el equipo Repsol Honda, Pol Espargaró, por apenas once milésimas de segundo.

Márquez aun tuvo tiempo para dar las gracias a Jack Miller por haberle dejado seguir su rueda, aunque pudo haberle salido mal la jugada al australiano con los dos pilotos de Repsol Honda.

Al final, Fabio Quartararo impuso su ley y se hizo con la "pole position", Jack Miller se cayó y no pudo defender la segunda plaza, aunque nadie se la quitó, y Johann Zarco se tuvo que conformar con ser tercero.

Tampoco pudo bajar su mejor tiempo Pol Espargaró, que se cayó en la curva diez, y acabó duodécimo y último de la segunda clasificación, en la que Maverick Viñales, seguido de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con Joan Mir décimo y Pol Espargaró duodécimo.

El australiano Remy Gardner (Kalex) logró su segunda "pole position" en el último momento, "in extremis", en Moto2, con un mejor tiempo de 1:42.977, el único piloto que rodó en ese segundo y con ello doblegó a su propio compañero de equipo Raúl Fernández, segundo, con el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), tercero.

El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) consiguió su primera "pole position" de la temporada y la sexta de su carrera deportiva al ser el más rápido de Moto3, después de un trabajo de equipo impecable, entre Gabriel Rodrigo y Jeremy Alcoba, que así coparon las dos primeras posiciones de la clasificación, con el italiano Niccolo Antonelli (KTM), tercero.

El líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM) no pudo lograr su objetivo y volvió a fracasar en las clasificaciones al ser vigésimo quinto, lo que le obliga a remontar desde el mismo momento en que se apague el semáforo si no quiere ver muy recortada la gran ventaja que todavía tiene en la clasificación por puntos.

Juan Antonio Lladós