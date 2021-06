El cubano Blanco planea una nueva vida con o sin el béisbol tras desertar en EE.UU.

En la imagen, el lanzador de la selección de béisbol de Cuba Lázaro Blanco. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Miami, 5 jun (EFE).- El lanzador de la selección de béisbol de Cuba Lázaro Blanco espera poder seguir jugando o, de no ser así, trabajar en "cualquier cosa", pero sin sentir arrepentimiento por haber desertado en Miami.

"Le doy gracias a Dios por estar aquí. Fue una decisión tomada para jugar en cualquier liga, o estar aquí y trabajar en cualquier cosa", declaró el jugador de 35 años al canal hispano Telemundo.

"Lo más importante es la decisión que he tomado para mí y para mi familia", manifestó.

"Vendrán críticas o comentarios, pero tienen que respetar la decisiones que tome cada ser humano", agregó durante la entrevista el tercer miembro de la delegación cubana que desertó al aprovechar la presencia de la selección cubana en Florida para disputar el Preolímpico de béisbol.

Blanco, que escapó de la delegación poco antes de abordar el avión que los llevaría de vuelta a la isla, siguió los pasos del pelotero César Prieto, de 22 años, y quien era considerado uno de los mejores prospectos cubanos, y del psicólogo del equipo Jorge Sile Figueroa, de 33 años.

"Es duro porque dejas todo atrás, la familia, los amigos", dijo Blanco, quien confesó que la decisión la comentó solo con su familia cercana y en estos momentos está viviendo con amigos que lo están apoyando.

A pesar de que el Gobierno cubano ha responsabilizado al de Estados Unidos de las deserciones con el ofrecimiento de dinero, Blanco dijo a Telemundo que no ha recibido ninguna oferta.

Cuba fue emparejada en el grupo B del Preolímpico pero fracasó en su intento que luchar por el cupo en los Juegos de Tokio.