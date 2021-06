EEUU.- Trump responde a su expulsión de Facebook amagando con un retorno a la Casa Blanca

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha respondido a la confirmación de su expulsión durante dos años de la red social Facebook con un mensaje dirigido a su consejero delegado, Mark Zuckerberg, con quien promete romper toda amistad cuando vuelva a gobernar el país.



"La próxima vez que yo me encuentre en la Casa Blanca no celebraré las cenas que solían pedirme su mujer y él. Solo hablaremos de negocios", ha hecho saber Trump a través de un comunicado.



Asimismo, Trump ha calificado la supensión de "insulto" para quienes votaron por él durante las "elecciones amañadas" de noviembre del año pasado, en una repetición de su infundada teoría de fraude electoral.



"No se les debe permitir que se salgan con la suya con esta censura y silencio", ha añadido el expresidente en la nota.



Trump fue suspendido tanto de Facebook como de Instagram después de que el consejo asesor de contenido de la compañía cancelara de manera temporal sus perfiles en estas redes sociales, al considerar que era responsable de los episodios de violencia del 6 de enero en el Capitolio.



Facebook, dueño también de Instagram, ha explicado este viernes que Trump podrá volver a activar sus perfiles a partir de enero de 2023, previo análisis de la empresa para verificar si su presencia en dichas redes continúa poniendo en riesgo la seguridad pública.



"Evaluaremos los factores externos, incluyendo casos de violencia, restricciones en reuniones pacíficas y otros indicadores de disturbios civiles. Si determinamos que todavía existe un riesgo grave para la seguridad pública, ampliaremos la restricción por un período de tiempo determinado y continuaremos reevaluando hasta que ese riesgo haya disminuido", ha explicado la empresa en un comunicado.



Facebook cerró la cuenta de Trump después de que éste alentase a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, con un polémico discurso en el que el magnate neoyorquino puso en duda la legitimidad de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.



El de Facebook no fue el único veto que sufrió, pues también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a la Casa Blanca para ampliar el alcance de su mensaje. Esta confirmación se produce días después de que Trump cerrara una de las plataformas que había estado utilizando.



En 'Desde el escritorio de Donald J. Trump', con apenas un mes de existencia, el antiguo inquilino de la Casa Blanca publicaba vídeos y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), 'Salvar Estados Unidos'.



Los contenidos de esta plataforma, considerada "auxiliar" dentro de los "esfuerzos más amplios" con los que trabaja su equipo, solo podrán ser accesibles a través de correo electrónico o mensajes de texto previo registro en el que se deberá facilitar una serie de información del usuario.