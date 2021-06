Director deportivo Girona: "Stuani está muy identificado con este proyecto"

El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani. EFE/ Robin Townsend/Archivo

Madrid, 5 jun (EFE).- Quique Cárcel, director deportivo del Girona confía en mantener al goleador uruguayo Cristhian Stuani en su plantilla, porque está "muy identificado" con el proyecto de este club que este sábado puede certificar un nuevo ascenso a la primera división del fútbol español.

En una entrevista con EFE, el director deportivo del Girona asegura, asimismo, que el ‘Big Data’ le ayuda, pero que la intuición forma parte del 80% de sus decisiones, a la vez que explica cómo es la asociación con un gigante como el Manchester City.

Un ascenso y cuatro 'playoff' en los últimos siete años avalan el trabajo del directivo del club catalán que pone al Villarreal como ejemplo. Este sábado tienen la oportunidad de hacer bueno el 3-0 de la ida contra el Almería y jugar otra final para volver a LaLigaSantander.

P: Hemos visto traspasos en los últimos años como el de Portu a la Real Sociedad, la opción de compra de Bono por parte del Sevilla… ¿tenéis la perspectiva de hacer un traspaso al año o va surgiendo?

R: Nosotros somos un club donde se quiere apostar por la gente joven, los que salen de la academia o los que vienen cedidos del Manchester City y que tiene un talento especial y diferente; buscando un crecimiento de club en el que tiene que haber ventas. Si estás en Primera todo es mucho más fácil, pero el club lleva una línea de trabajo de buscar que haya jugadores jóvenes que podamos poner en valor de cara al futuro.

Este año en el equipo titular de las últimas jornadas han acabado entre siete y nueve jugadores sub-23 y eso es algo que creo que es difícil en una Liga como Segunda División en el que todo el mundo está muy preparado. Hemos sacado a gente muy joven como Arnau, Bueno, Santi, Ibrahima, Terrats… los cedidos por el Manchester City… nuestra idea es esta. Si estamos en Primera será más fácil y si no habrá que pensar en ventas porque los presupuestos son los que son.

P: Sin embargo, se ha conseguido mantener a Stuani en el equipo tras el descenso y después de marcar 31 goles en Segunda División. ¿Fue muy difícil retenerlo?

R: Stuani ha sentido en Girona algo que él necesitaba. Es muy feliz aquí a nivel familiar y se ha sentido un jugador muy importante. El hecho del descenso fue un momento difícil para él en cuanto a tener dudas de si se veía jugando en Segunda División después de marcar 21 goles en primera. Recogió el testigo, metió 31 goles, pero con una sensación final de tristeza y debilidad por la expulsión que tuvo en el último partido frente al Elche. Tuvo sentimientos encontrados tras haber dado mucho, pero no poder haber conseguido el ascenso.

Está muy identificado con este proyecto, siente que su sitio está aquí. Quiere subir al equipo a Primera División y quedarse aquí. Esa es su mentalidad, otra cosa es que el fútbol, por sus recursos económicos, permita que sea así. Hasta ahora lo ha sido y esperemos que en el futuro podamos seguir trabajando juntos porque sería lo mejor.

P: ¿Cómo se trabaja desde la dirección deportiva con la relación que tienen como club con el Manchester City?

R: Llevamos ya cinco o seis años trabajando de una manera en la que aquí se toman las decisiones. Es verdad que hemos crecido mucho a su lado porque son gente muy futbolera y saben muy bien cómo es este negocio y cómo se tiene que trabajar. Nos hemos ayudado mucho en ellos porque tiene una red de ojeadores muy importante donde el acceso a la información es muy grande y dónde el ‘Big Data’ es brutal.

Te puedo asegurar que a nivel de toma de decisiones se hace desde aquí. En momentos dados es consensuada en cuanto a valoración de futbolistas porque saben todos sus datos y trabajamos mucho de la mano.

P: Usted es uno de los directores deportivos emergentes en España. Citaba el asunto del ‘Big Data’, que ya es un clásico en el mundo del fútbol. ¿Hasta dónde llega en su caso el uso de los datos a la hora de la captación? ¿En qué porcentaje se mueve entre la intuición y el ‘Big Data’?

R: Quiero recalcar que hoy en día la dirección deportiva está muy profesionalizada. Hay gente superválida y eso hay que resaltarlo. Sí que es verdad que el ‘Big Data’ se ha puesto de moda y hay que darle valor porque corrobora la información o la intuición que debe tener. Para mí, la intuición es lo primero en el aspecto de que cada club pueda acceder a llegar a un tipo de jugador diferente.

Cada equipo tiene su realidad y los presupuestos hacen que haya que tomar ciertas decisiones. Y lo primero es la intuición. Tú tienes que saber el buen jugador en el momento malo que está para poder llegar a él. Eso, obviamente, el ‘Big Data’ no te lo va a dar, te va a dar malos números. No puedes estar siempre pensando que el ‘Big Data’ te va a corroborar todo lo que tienes, por eso uno tiene que tener intuición, toma de decisión y jugársela. Esa es mi manera de verlo. Obviamente que el ‘Big Data’ te puede hacer ver que, hace dos, tres o cuatro años ese jugador tenía nivel para que puedas apostar por él. Tiene que ayudar. Mi tanto porciento te hablaría de un 80% la intuición y un 20% el ‘Big Data’. EFE

lv-omb-dar/og

(VÍDEO)

1011880