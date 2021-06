Davidovich, rival de Delbonis en París asesorado por un campeón del mundo de maratón

Alejandro Davidovich es una de las sensaciones de esta edición de Roland Garros antes de enfrentarse con el argentino Federico Delbonis en octavos; por su rendimiento dentro de la pista, y por las circunstancias inusuales que le rodean, como el hecho de contar en su equipo con el antiguo campeón del mundo de maratón Martín Fiz.

Hijo de padres rusos -su padre fue boxeador-, el jugador nacido en Málaga (España) no responde al perfil típico de un tenista del Top-50 del mundo (46º).

Espontáneo y con un punto contracorriente en un mundo de códigos estrictos y tradicionales como el del tenis, se muestra tan natural y desacomplejado en las conferencias de prensa como sobre el polvo de ladrillo.

Prueba de ello es el saque de cuchara con el que sorprendió a noruego Casper Ruud el viernes en el último set luego de más de cuatro horas de partido en tercera ronda, y su posterior "¡Venga, a ver si me puedo mover!", pronunciado con un ligero acento andaluz al levantarse de la silla tras finalizar su intervención en la sala de prensa.

- Tenis maratoniano -

Ante el noruego fue, en efecto, un partido homérico, maratoniano, resuelto en cinco sets. Pero no fue el único esfuerzo que ha realizado esta semana Davidovich, que llega a al duelo de octavos del domingo, un día después de cumplir 22 años, con casi diez horas sobre el polvo de ladrillo de Porte d'Auteuil en sus tres partidos en esta su tercera participación en Roland Garros.

Porque Davidovich sabe de tenis, de boxeo, y de maratón. El que fuese campeón del mundo de la distancia máxima del atletismo en Gotemburgo-1995, el español Martín Fiz, forma parte desde hace unos meses de su equipo técnico.

"Contactó Jorge (Aguirre), mi entrenador con él, no sé si vía Instagram o vía Whatsapp, no lo sé muy bien... le dijo la idea que quería hacer, y Martín no tardó ni un segundo en decir que sí", explicó el viernes Davidovich en conferencia de prensa.

"Estuvimos semana y media juntos, aparte de los entrenamientos físicos. Es más cómo ayuda, cómo envía mensajes de motivación, de seguir luchando, ayuda mucho, porque lo que ha hecho Martín en su carrera es una inspiración", reconoció.

"Álex es un jugador de 21 años que es como un caballo, pura energía y a veces quiere que las cosas ocurran demasiado rápido", afirmó Aguirre a la ATP.

"Necesitaba ayuda para entender que es un proceso. Martín nos da experiencias de fuera del tenis, lo que puede ser muy útil para nosotros", añadió.

De momento, Davidovich ya ha superado su mejor actuación en Roland Garros e igualado su mejor actuación en Grand Slam (cayó en octavos del último US Open).

- Nuevas experiencias -

Al igual que Delbonis, Davidovich está viviendo nuevas experiencias y sensaciones en París. Ambos representan dos estilos de juego y de desenvolverse, pero se han dedicado palabras elogiosas.

"Nunca jugué contra él, creo que entrenamos juntos una vez en Buenos Aires, él está jugado muy bien y cada partido mejor", afirmó Davidovich, quien busca estrenar su palmarés, y que en el 2021 cuenta con la semifinal alcanzada en Estoril (Portugal), además de un cuarto de final en el Masters 1000 de Montecarlo.

"Vi el último game (ante Ruud) que fue una locura, un sube y baja de emociones, tengo una relación con él de hace poco tiempo, pero es un chico que es muy espontáneo, muy natural", confesó Delbonis, quien vaticinó que el español, antiguo campeón júnior de Wimbledon, "va a querer jugar rápido, imponer su velocidad de piernas".

"Nunca se sabe lo que puede venir de su raqueta", avisó Ruud tras su derrota con Davidovich. Delbonis deberá estar atento.

