Cuba supera los 1.000 fallecidos por covid-19

La Habana, 5 jun (EFE).- Cuba superó este sábado los 1.000 fallecidos por covid-19 al notificar once nuevas muertes, que elevan a 1.003 el acumulado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El país caribeño suma ya 147.831 positivos al SARS-CoV-2, 1.135 de ellos reportados en las últimas 24 horas, entre ellos 30 importados, precisó el Minsap.

En hospitales y centros de aislamiento hay ingresadas 26.225 personas: 5.963 casos activos -47 en estado crítico y 101 graves-, 4.140 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Por provincias, La Habana, Santiago de Cuba (oriente) y Camaguey (centro) reportaron la mayor cantidad de casos con 440, 165 y 80, cada una.

La capital cubana, de 2,2 millones de habitantes, muestra la situación más compleja y no ha logrado controlar la transmisión del coronavirus, pese a las medidas vigentes como el toque de queda nocturno y la limitación del horario del transporte público.

Las autoridades sanitarias aplican en ese territorio y otros de riesgo un estudio de intervención sanitaria con dos de los candidatos vacunales más avanzados de los cinco desarrollados por Cuba: Abdala y Soberana 02.

Esa intervención se extenderá a toda La Habana desde mediados de este mes con Abdala, cuyo esquema de administración es más corto (3 dosis en 28 días) que el de Soberana 02 (3 dosis en 56 días).

Las autoridades esperan que a finales de julio todos los habitantes de la capital hayan recibido las tres dosis de dicho candidato vacunal.

Más de un millón de personas, de una población de 11 millones, han recibido al menos una dosis de esas fórmulas experimentales como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención que se realizan en paralelo al sanitario, según datos oficiales.

Ambas están en la fase final de ensayos clínicos, pero aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtenerla este mes de junio, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos, lo cual permitiría el inicio de la campaña de vacunación masiva.

Confían además en que superen el 50 % de eficacia a partir de los resultados obtenidos en la segunda etapa de pruebas.

Cuba no integra el Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.