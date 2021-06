Coronavirus.- Reino Unido se replantea el proceso de reapertura en pleno repunte nacional de casos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades británicas se están replanteando el actual derrotero del proceso de reapertura tras constatar en los últimos días cierto repunte en los contagios diarios por coronavirus, según han reconocido fuentes oficiales.



Tanto 'The Telegraph' como el 'Financial Times' han indicado este sábado que el Gobierno británico está preparando nuevos planes de contingencia que retrasarían dos semanas más, es decir, hasta principios de julio, la flexibilización de las restricciones.



"Estamos trabajando en un abanico de opciones, como el retraso de parte del levantamiento de las restricciones, o el intercambio de medidas entre diferentes fases del levantamiento de las restricciones", han explicado estas fuentes al 'Financial Times'.



De hecho, este mismo sábado, el asesor del Gobierno británico, Stephen Reicher, ha avisado de que la ejecución de las próximas medidas de reapertura el próximo 21 de junio sería una "temeridad" y representaría "un grave riesgo para la población", según comentarios recogidos por 'The Guardian'.



El incremento de contagios se achaca en parte a las nuevas variantes del virus, a lo que el ministro de Salud, Matt Hancock ha agregado que publican "toda la información que tenemos sobre las nuevas variantes, incluida la variante delta, y adoptamos este enfoque de total transparencia", recoge 'The Guardian'.



Sin ir más lejos, el país ha registrado en las últimas 24 horas otros 5.765 nuevos contagios y 13 nuevos decesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud británico en su balance de este sábado. Un total de 4,5 millones de personas se han contagiado de coronavirus desde el principio de la crisis, que ha dejado aproximadamente 127.800 fallecidos.



Las vacunaciones siguen avanzando a buen ritmo, por otro lado: un total de 40 millones de británicos ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna mientras que otros 27 millones ya han recibido el tratamiento completo.