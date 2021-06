Coronavirus.- La Contraloría de Colombia detecta irregularidades en la vacunación de mayores de 120 años

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Contraloría General de la República (CGR), el máximo organismo de control fiscal del país, ha emitido un informe en el que alerta de que en la base de datos 'Mi Vacuna' del Ministerio de Salud fueron priorizadas de forma fraudulenta 328 personas mayores de 120 años para ser vacunadas.



El estudio ha cruzado la base de datos del Registro Único de Afiliados (BDUA) con la información contenido en 'Mi Vacuna', y ha arrojado que el Gobierno no tiene registros de personas con esa edad viviendo en el país, ha informado la Controlaría en un comunicado.



Del total de personas que se han incluido en este proceso de inmunización, 319 personas fueron priorizadas en la 'Etapa 1' del Plan Nacional de Vacunación hacen parte del régimen subsidiado, mientras que otras 19 están dentro del régimen contributivo de la seguridad social.



Asimismo, este informe ha revelado que un total de 1.669 personas menores de 60 años han sido inmunizadas sin que les correspondiera el turno. Estos ciudadanos son no profesionales, docentes o estudiantes del sector salud, ni personal de apoyo, talento humano de servicios de dicha área ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción.



"De las 1.669 personas vacunadas no priorizadas 775 tiene entre 26 y 44 años, 344 tienen entre 55 y 59, 198 están en el rango de edad de 18 a 25, 169 tienen de 45 a 49 y 152 personas vacunadas tienen entre 50 y 54 años", ha expresado la Contraloría en el comunicado.