Carlos Tévez anuncia su salida del argentino Boca Juniors

4. SOUNDBITE 1 - Carlos Tevez, futbolista (hombre, español, 20 seg.): "Pensé que nunca iba a llegar este momento pero acá estoy, se va a hacer muy difícil hablarlo en sí, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida, digo siempre que no es una despedida con esta camiseta sino un hasta pronto."

7. SOUNDBITE 2 - Carlos Tevez, futbolista (hombre, español, 21 seg.): "Boca (Juniors) te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo, y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo, porque la verdad es que no tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre."