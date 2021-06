Brasil.- Casemiro: "Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición sobre la Copa América"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El internacional brasileño Carlos Casemiro ha asegurado que "todo el mundo sabe" cuál es la "posición" de los jugadores sobre el hecho de que Brasil vaya a organizar finalmente la Copa América de este verano, y ha afirmado que hablarán "en el momento oportuno".



"Todo el mundo ya sabe cuál es nuestra posición, pero no vamos a hablar de este tema. Más claro, imposible. Tite dejó claro a todos cuál es nuestra posición y qué pensamos de la Copa América. Hay respeto, hay jerarquías que tenemos que respetar. Por supuesto que queremos dar nuestra opinión, fueron muchas cosas,", declaró tras la victoria ante Ecuador (2-0) en las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022.



Además, el centrocampista del Real Madrid explicó que aunque quieren hablar, ahora mismo están centrados en la clasificación para el Mundial. "Queremos hablar, pero tenemos que enfocarnos en el Mundial. Queremos expresar nuestra opinión. Sea correcto o no, cada uno determinará lo que quiere, pero nosotros sí queremos expresar nuestra opinión", indicó.



"Vamos a hablar. Tite explicó cuál era la situación. Nos hemos posicionado, queremos hablar y en el momento oportuno, hablaremos. No soy yo, no son los jugadores de Europa; cuando alguien habla, habla el grupo, todos los jugadores hablan, Tite y el cuerpo técnico. Tiene que ser unánime y tenemos que estar todos juntos", señaló.



El pasado jueves, el seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', aseguró que todos los integrantes de la 'canarinha' tenían una opinión "muy clara" sobre la decisión de que Brasil organice la Copa América, además de confirmar que habían hablado directamente con el presidente del país, Jair Bolsonaro. "Tenemos una opinión muy clara -sobre la Copa América-, después de ver la secuencia cronológica completa de los hechos, Juninho y yo hablamos con el presidente y le dimos nuestra opinión", apuntó Tite, que según algunos medios brasileños amenaza incluso con dimitir.



El torneo fue pospuesto en 2020 por la pandemia de coronavirus, y tanto Colombia como Argentina, los dos países que debían organizarlo, fueron descartados como sedes por sus problemas políticos y de incidencia de la COVID-19, respectivamente. La CONMEBOL nombro entonces anfitrión a Brasil, a pesar de ser uno de los países más afectados por la COVID-19.



Esto provocó malestar en la 'canarinha', que supuestamente amenaza con no jugar el torneo; de hecho, Casemiro, que el jueves debía comparecer en rueda de prensa, no lo hizo como medida de protesta.