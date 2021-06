AMP.- Europa.- Italia retiene el barco de salvamento 'Sea-Eye 4' en Palermo

PALERMO (ITALIA), 5 (DPA/EP)



El barco de salvamento humanitario 'Sea-Eye 4' se encuentra retenido en "detención administrativa" por las autoridades italianas en el puerto de la ciudad de Palermo.



Un portavoz de la organización alemana Sea-Eye, Gorden Isler, ha explicado a DPA que se desconoce cuánto tiempo deberá permanecer retenido. Entre los motivos de la retención, las autoridades italianas han indicado que el barco transportaba a demasiadas personas.



Isler ha explicado que las autoridades también justificaron la acción porque el barco no está clasificado como buque de salvamento. Esto, a su vez, determina el número de personas permitido a bordo.



En respuesta, Isler ha argumentado que el barco no puede estar clasificado como tal, al navegar bajo bandera alemana y no existir dicha ordenación en el sistema germano. Por ello, pidió el apoyo del Gobierno de Alemania.



La propia Guardia Costera italiana ha publicado posteriormente un comunicado de prensa en el que se refiere a una "inspección destinada a verificar la adecuación del mismo con respecto a la normativa de seguridad vigente" y asegura que "esta actividad se lleva a cabo en todos los buques extranjeros que arriban a puertos italianos".



Por ello al 'Sea-Eye 4' le correspondía una "inspección periódica" puesto que habían pasado más de diez meses desde la última inspección y una "extraordinaria" por el "significativo número de personas a bordo durante una actividad sistemática de búsqueda y salvamento".



La inspección reveló "varias irregularidades" que "comprometen no solo la seguridad de la tripulación, sino también de las mismas personas que estuvieron y que podrían, en el futuro, ser rescatadas a bordo". "También constató algunas infracciones a la normativa para la protección del medio marino, ha indicado la Guardia Costera. Así, cifra en 27 el "número máximo de personas" que puede albergar.



"En caso de una emergencia a bordo del barco que implique la evacuación del mismo, se cree que la tripulación no podría --por número y cualificación-- garantizar que las personas alojadas puedan ser enviadas a los medios de rescate ni obviamente encontrar suficiente espacio para alojarse en ellos", ha subrayado la organización italiana.



Todo ello justifica la "detención administrativa" hasta que se subsanaron las irregularidades encontradas durante la inspección conforme a la normativa de "buques de ONG en servicio de búsqueda y salvamento".



Según la propia organización, el barco 'Sea-Eye 4' rescató a 480 migrantes en el centro del Mediterráneo durante su última misión, en mayo, a los que posteriormente llevó a Pozzallo, en Sicilia.



Desde allí, los miembros de la tripulación se trasladaron a Palermo para cumplir cuarentena y llevar a cabo el mantenimiento del buque. El alcalde de la ciudad italiana les nombró ciudadanos de honor por sus esfuerzos humanitarios en una ceremonia celebrada el viernes por la noche.