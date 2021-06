AMP.- El Salvador.- La Policía salvadoreña detiene al excalcalde de San Salvador y asesor de la OEA, Ernesto Muyshondt

04-06-2021 El exalcalde de San Salvador y reciente asesor de la OEA Ernesto Muyshondt escoltado por la Policía. POLITICA TWITTER @PNCSV



Bukele ratifica la ruptura del acuerdo anticorrupción con la OEA y acusa a Almagro de preparar un plan para otorgar impunidad a Muyshondt



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Policía Nacional Civil de El Salvador ha detenido este viernes al exalcalde de la capital, San Salvador, y asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ernesto Muyshondt, acusado de "apropiaciones indebidas y retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública".



El cuerpo ha informado a través de su perfil de Twitter sobre la detención que se ha llevado a cabo "por un nueva orden de detención administrativa girada por la Fiscalía General de la República" por el mencionado delito.



La detención se ha producido después de que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha decretado arresto domiciliario contra el exregidor por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, "tras haber negociado con pandillas a cambio de votos mientras era diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena)", ha especificado la Policía.



Muyshondt, que permanecerá detenido en la División de Seguridad Fronteriza, ha sido así arrestado por el delito contra la Hacienda Pública y enfrentar otro proceso judicial por los de fraude electoral y grupos ilícitos.



Precisamente, este viernes se ha celebrado una audiencia especial para revisar las medidas cautelares en su contra por estos dos presuntos delitos, tras lo que la Fiscalía había informado del arresto domiciliario y la obligación del uso del brazalete electrónico, recoge el medio salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.



Muyshondt ha salido ya escoltado de esta audiencia por la Policía, si bien el cuerpo ha aclarado que la captura era por el delito contra la Hacienda Pública y no por los que habían impulsado la cita en los juzgados.



"Enfrenté a un régimen dictatorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de trabajo delincuente, un Fiscal títere del Gobierno, presionaron a los jueces, y sus noticias falsas, acoso, hostigamiento y persecución. Me presenté, di la cara", ha dicho, por su parte, el exalcalde.



Asimismo, se ha declarado "el primer preso político de la dictadura de (el presidente Nayib) Bukele", a quien ha hecho "responsable de cualquier atentado" contra su vida.



BUKELE ROMPE CON LA OEA



La detención del exregidor se ha producido un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, haya anunciado que este había aceptado sumarse como asesor a la Secretaría General de la organización.



Tras ello, y antes del arresto del exalcalde, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció que la Fiscalía rompería el convenio de Cooperación Técnica y de Fortalecimiento institucional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad, suscrito con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), dependiente de la OEA.



Delgado justificó la ruptura de este acuerdo con la OEA aludiendo al anuncio del nombramiento de Muyshondt, señalando que la Fiscalía salvadoreña no podía recibir apoyo técnico de una unidad asesorada por una persona como el exregidor por los presuntos delitos por los que es procesado, informa 'La Prensa Gráfica'.



Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha acusado, en una rueda de prensa este viernes, a Luis Almagro de haber creado un "plan" para otorgarle impunidad a Muyshondt.



Bukele ha mostrado en su intervención un vídeo, ya antes difundido en el país, en el que el exalcalde de San Salvador aparece en presuntas negociaciones con pandilleros --de Mara Salvatrucha--, a lo que ha añadido que mostraba estas imágenes para que la comunidad internacional "conozca a quién la OEA seleccionó como asesor".



Asimismo, ha reiterado que la ruptura del acuerdo con la CICIES ha sido porque no encuentra "sentido" a mantener una relación con una institución que "va en contra de la impunidad" y que al mismo tiempo "busca darle impunidad a un criminal".



El presidente salvadoreño ha expresado así su desconfianza en la OEA y el acuerdo anticorrupción, si bien ha avanzado que buscará otra organización internacional para luchar contra la impunidad en el país.



Ante la ruptura, el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zuñiga, ha lamentado la decisión y ha adelantado que la evaluaría.