Alberto Estrella cree en los melodramas clásicos y mantiene su oficio activo

Ciudad de México, 5 jun (EFE).- De entre todas sus facetas, el actor mexicano Alberto Estrella ha decidido en este momento de su carrera apostar por las telenovelas para "no oxidarse" y ahora forma parte de la producción "La desalmada".

"La telenovela me da el oficio, eso quiere decir que es estar constantemente en la práctica. En un día uno tiene de diez a 17 escenas y el cómo las va a resolver uno creativamente es donde está la parte práctica que hace a uno no oxidarse", señala Estrella en entrevista con Efe.

Alberto nunca ha parado, ya sea en el teatro, el cine o la televisión, se ha mantenido constante y se ha retado a sí mismo de formas diversas.

"Yo tenía dos proyectos de series pero me convenció hacer 'La desalmada', es una producción larga y hace mucho que no se conjuntaba un elenco tan grande de estrellas", dice el actor sobre la telenovela que se estrena el 5 de julio por el canal Las Estrellas, de Grupo Televisa.

Protagonizada por Livia Brito y José Ron, el actor de "El viaje de Keta" (2018) resalta la participación de actrices de amplia trayectoria en el género como Marlene Favela, Azela Robinson, Ana Martín y figuras como Eduardo Santamarina, entre otros tantos.

Además no deja de reconocer el trabajo del productor José Alberto "El Güero" Castro, y la "buena dirección" de Salvador Garcini.

"(La telenovela) tiene todos los elementos para que funcione bien y una manera que tengo para darme cuenta de que eso pasa es cuando en grabaciones los técnicos se meten en la trama y entre cada escena te preguntan y te aplauden. En esos momentos, ellos que han visto tantas escenas, sabes que se está haciendo bien", relata.

Su personaje es Carmelo, un capataz de la hacienda El Primor, que responde con total devoción a su jefe Octavio (Eduardo Santamarina), de quien se ha convertido en su sicario.

"Su doble cara es literal, por un lado tiene una cicatriz que representa todo lo que le pasa negativo, esta parte oscura y violenta, y las buenas intenciones, el estar enamorado, el amor a su hijo", relata.

A su personaje lo mueve el amor prohibido hacia una mujer con la que "no tiene esperanza" y la adoración a su hijo, de quien cuenta, anda en malos pasos.

"Sus intenciones siempre son a favor de que su hijo vaya por un buen camino", adelanta.

MLTIFACÉTICO

De ser este villano en un formato muy clásico de la televisión, Alberto ha demostrado su versatilidad en películas como "Conversaciones" (2020), en donde se enfrentó a un personaje muy crudo y se prepara aún para ser parte de la serie de comedia "Mariachis".

"Mi gran placer es ahondar en mi creatividad y poder hacer que eso que yo realizo o exploro como actor se convierta en un personaje. Es muy importante que uno tenga esa pasión y compromiso porque sino se convierte en una 'chamba'(trabajo) y eso a mí jamás me ha pasado", asegura.

Entre sus proyectos fuera de la televisión se encuentra aún su profundo amor al teatro con el impulso que siempre ha buscado darle desde El Círculo Teatral.

Y en redes sociales ha mostrado su talento en la poesía con la difusión de sonetos que él mismo escribe, de los que señala, ya tiene un "público cautivo" de mas de 10.000 internautas.

"Los martes tengo un programa que se llama 'Leyendo el círculo', que es un fomento a la lectura gratuito, y cada jueves grabo un soneto, llevo 53 sonetos y eso quiere decir que ya llevo más de un año haciéndolo y ha sido una práctica que me tiene muy contento", señala.

Entre los cambios que le esperan a El Círculo Teatral, está la creación de una cafetería en sociedad con la actriz Rosita Pelayo y el regreso a sus actividades habituales dentro de tres semanas.